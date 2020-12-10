Edenred Türkiye, 2020'de çift haneli büyüdü

10 Aralık 2020 Perşembe, 12:27

Edenred Türkiye açıklamasına göre, Ticket Restaurant Yemek Kartı ile öğle yemeği harcamalarında, Ticket Car Akaryakıt Çözümleri ile akaryakıt alımlarında, Ticket Compliments Hediye Çekleri ile teşvik ve ödüllendirme programlarında şirketlere tasarruf sağlayarak hayatı kolaylaştıran Edenred Türkiye, 2020 yılında pandemiye rağmen çift haneli büyüme yakaladı.

2020'de dijitalleşme yatırımlarını ikiye katlayan şirket, 2021 yılında da dijitalleşme ve inovasyon alanlarına artan bir ivmeyle yatırım yapmaya ve KOBİ'ler başta olmak üzere şirketlerde tasarruf ve çalışan yan hakları bilincinin artması için çalışmaya devam edecek.