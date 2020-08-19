Edirne'de markette tabancalı, bıçaklı 'sıra' kavgası: 2 yaralı
Edirne'de markette iki grup arasında çıkan 'sıra' kavgasında 2 kişi yaralandı. Tabancalı, bıçaklı kavgada aldıkları darbeden yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışanlar polis ekiplerince gözaltına alındı.
Edirne İstasyon Mahallesi'nde bulunan bir iddiaya göre iki grup arasında sıra tartışması çıktı. Kısa sürede kavgaya dönen tartışmada bir taraf bıçak çekerken diğer taraf belindeki kuru sıkı tabancayı çekerek karşı tarafın başına vurdu. Bir baba ve oğlun darp sonucu yaralandığı kavgaya karışanları polis gözaltına aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri, bir kuru sıkı tabanca ve bıçağı alarak inceleme yapmak için merkeze götürdü.
Video Haberler
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!
- Yolcular mahalle bekçisi ve minibüs şoförünü darp etti
- Başına komşusunun kedisi düştü, 23 gün hastanede kaldı
- Bakanlar, similasyon merkezinde depremi yaşadı
- Canlı yayında istifa etti: Bu ülkede durmak istemiyorum