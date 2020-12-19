Edith Wharton ile kimlik mücadelesi
Keyif Evi, iç savaş sonrasında gittikçe sanayileşen ve zenginleşen bir Amerika’da, erkek egemen bir toplumda ancak eş olarak değer taşıyabilen ve bunun karşılığında lükse ve konforlu hayata kavuşabilen bir kadının arzularını ve sıkıntılarını yansıtıyor.
Edith Wharton'un Keyif Evi, iç savaş sonrasında gittikçe sanayileşen ve zenginleşen bir Amerika’da, erkek egemen bir toplumda ancak eş olarak değer taşıyabilen ve bunun karşılığında lükse ve konforlu hayata kavuşabilen bir kadının arzularını ve sıkıntılarını yansıtıyor.
Toplumun yalnızca paraya tapan değil, aynı zamanda onu sadece kendi eğlencesi ve büyümesi için gösterişli bir şekilde kullanan bir kesimini eleştiren romanın başkarakteri güzel Lily Bart, aşkla sosyete standartları arasında bocalayacak, ayrıcalıklı bir hayattan hayatın kıyısındaki acınası yalnızlığa sürüklenecektir.
Yüz yıldan fazla bir süre önce yayımlanmış Keyif Evi’nin günümüzde hâlâ geçerliliğini koruyan ana teması, aslında kim olduğumuz ile toplumun bize dayattığı kimlik arasındaki mücadeleler.
Keyif Evi / Edith Wharton / Çev.: İlknur Özdemir / Sia Kitap / 368 s.
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