‘Editöryel Tasarruf’

04 Aralık 2020 Cuma, 19:52

SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), geçtiğimiz hafta Suriye Milli Ordusu üzerine bir rapor yayınladı. Düşünce kuruluşu, düzenli rapor yayınlıyor; hatta baskı sayısına göre bu 175. Yayınları. 72 sayfalık raporun dili İngilizce. Ancak bu rapor, internet sitelerinde yayınlandıktan hemen sonra yayından kaldırıldı.

Sıkıntı nereden çıktı?

Rapor, Suriye Milli Ordusu’nun tanımlamalarını anlatarak başlıyor. Türkçe’ye çevirince: “Bazıları Özgür Suriye Ordusu'nu “Devrimciler” veya “ılımlı bir Suriye muhalefeti”, diğerleri onları “cihatçı” olarak karaladı veya “CIA ajanları” dendi … Suriye Milli Ordusu, eski Özgür Suriye Ordusu Türkiye ile Barış Pınarı Harekatı ile yeni bir boyut kazandı.”

Rapor, Suriye Milli Ordusu’nda bulunan, Suriye kökenli 1.551 savaşçının katıldığı bir ankete dayanıyor. 22 Kasım – 3 Aralık 2019 ile 12 – 16 Şubat 2020 tarihlerinde, ordudaki savaşçılarla Tel Abyad, Suluq, Tel Khalaf, Resulayn bölgelerine, Suriye'de Azaz, Al-Rai, Afrin, Jinderes ve Şeyh Hadid ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa’da iki ayrı araştırma gezisi sonucunda yapılan anket çalışmalarının sonuçlarını içeriyor. Giriş yazısında raporun Suriyeli savaşçıların bir tasvirini sunmayı amaçlandığı aktarılırken, savaşçıların yaşları ve savaş deneyimleri, etnik kökenleri, orduya katılmaları, ekonomik duruşları, siyasi perspektifleri, duruşları ele alınıyor. Raporun, Suriye Ulusal Ordusu’nun doğasına dair gerçekçi bir bakış açısı oluşturmaya yardımcı olacağı, Suriye krizinin önyargılı ve asılsız zayıflatma girişimlerine yardımcı olacağı, medyada yer alarak ve siyaset yapıcılara daha ileri gitmeleri için değerli bilgiler sunmayı hedeflediği ve Suriye Krizi’nin çözümüne yönelik adımlar atacağı iddia ediliyor. Raporun, Suriye Ulusal Ordusu'nun savaşçılarının gerçek sayılara dayalı bir profil çıkaracağı da söyleniyor.

Raporun devamına gelince, Barış Pınarı Operasyonu’na yaklaşık 30.000 – 40.000 arası Suriye Milli Ordusu’ndan savaşçının katıldığı belirtiliyor. Bu savaşanların etnik kökenleri de çıkartılmış: 26.319 – 35.092 Arap, 2.159 – 4,212 Türkmen, 426 – 568 Kürt, 96 – 128 Çerkez ve diğer deniyor. Suriye Milli Ordusu savaşçıları’nın yüzde 90’ı, siyasi bir dönüşüm olursa, Merkezi Suriye Ordusu’na katılacaklarını belirtiyor. SMÖ içinde 41 fraksiyon olduğu, 21’inin önceden ABD tarafından desteklendiği, 3’üne Pentagon’da IŞİD ile savaşma görevi verildiği ifade ediliyor.

SMÖ savaşçılarına ortalama maaşları da soruluyor. Ankete katılanların yüzde 64,63’ü, aylık 500 TL’den az kazandıklarını söylüyor. Sadece yüzde 6,58’i 1500 TL aldığını ifade ediyor. Önde gelen fraksiyonlar ise Ahrar al Sharqiyah, Firka Hamza, Firka Sultan Murad, Jabhat Shamiyah, Jaysh al-Islam, Jaysh al-Shar.

Rapor, ÖSO saflarında çok sayıda çocuk savaşçı olduğunu ortaya koyuyor. Yani SMÖ’de yer alanların en az yüzde 4’ü çocuk. Raporun kaldırılması konusunda Cumhuriyet muhabirlerine konuşan SETA yetkilileri raporun internet sayfalarından “editoryal tasarruf” gerekçesiyle silindiğini belirtirken konuyla ilgili başka bir açıklama yapmadı.

Bunların hepsi, savaş sahasında olan asker ya da istihbarat örgütü üyesi değilsek, bizlere tamamen yeni bilgiler. Üstelik enteresan bir çalışma, Suriye Milli Ordusu’nu, etnik köken, yaş, siyasi bakışları, aldıkları maaşlar derken, fraksiyon fraksiyon aktarıyor. Ve de hangi fraksiyonun geçmişte nasıl eğitildiği bilgilerini de içeriyor.

İnsan bilemiyor, bu rapor neden yayınlandı ve aslında neden kaldırıldı. İşte bunlar hep soru.





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