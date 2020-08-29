Eduok takımdan ayrı çalışıyor
Konyaspor’un yeni transferi Samuel Eduok, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.
Konyaspor’un yeni transferi Samuel Eduok, çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor.
Konyaspor’un Hırvatistan’ın Hajduk Split takımından 1 yıllığına kiraladığı ve dün ilk antrenmanına çıkan Samuel Eduok, form tutmak için çalışmalarına takımdan ayrı bir şekilde devam ediyor. Eduok, sabah saatlerinde Kayacık Tesisleri’nde takım antrenörleri yönetiminde yaklaşık 1 saat süren çabukluk ve koordinasyon çalışması yaptı.
Video Haberler
- Adana'daki yangında her şeyini kaybetti
- Prof. Dr. Ünal canlı yayında açıkladı: Korkunç boyutta
- Navtex ilan edilen bölgede tehlikeli gerginlik
- 400 yıllık tarihi köprü iş makineleri tarafından yıkıldı
- AKP'liler birbirine girdi
- Bir kadın cinayeti daha son anda önlendi!
- AKP'li Ünal'dan bir garip 30 Ağustos açıklaması
- Mısıroğlu'nu eleştirdiği görüntüler yeniden gündem oldu
- 17 kişinin bulunduğu 50 metrelik yat alev alev yandı
- İşte felaketin boyutunu gösteren fotoğraf!