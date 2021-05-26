Efeler'de kamu arazilerinde tarıma: Kekik hasadı başlıyor
Aydın'da Efeler Belediyesi’nin Şahnalı Mahallesi’nde bulunan kendisine ait tarım arazisinde yetiştirdiği kekikler, hasada hazırlanıyor.
Efeler Belediyesi’nin Şahnalı Mahallesi’nde bulunan kendisine ait tarım arazisinde yetiştirdiği kekikler, hasada hazırlanıyor.
Efeler Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, hasattan önce kekik tarlasında yabancı ot mücadelesi, gübreleme çalışması, çapalama ile toprak havalandırması çalışmaları yürüttü. Damla sulama sistemi ile sulama çalışmalarının özenle yapıldığı kekik tarlasında, artan sıcaklıklardan dolayı sulama süreleri de uzatıldı.
Kekiklerin çiçeklenerek doyumsuz bir güzellik oluşturduğunu söyleyen Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, kekik hasadının önümüzdeki haftalarda başlayacağını, kekiklerden geçen yıl olduğu gibi bu yıl da çok iyi bir verim almayı beklediklerini söyledi.b
Video Haberler
- Yılanların çiftleşme dansı kamerada
- CHP'den çayda taban fiyat belirlenememesine tepki
- Kuyuda facia! Baba ve oğulları kurtarılamadı
- Tedirgin eden görüntüler! Sayısı her geçen gün artıyor
- İstanbul trafiğinde skandal görüntüler kameraya yansıdı
- Terk edilen yavru kediyi Latte isimli köpek emziriyor
- Sultangazi'de hareketli anlar! Polis alarma geçti
- Kendisine saldıran arkadaşa, piknik tüpüyle vurdu
- CHP'li Tanal sorusunu 16 kez tekrarladı!
- Eminönü'nde dehşet anları! Denize attığı kişi öldü
En Çok Okunan Haberler
- İktidar kulislerinde Erdoğan-Soylu yorumu
- 'Artık itiraf ediyorum' dedi, açıkladı
- 11 isim hakkında suç duyurusu
- Fatih Tezcan, Sedat Peker yayınlamadan kendisi yayınladı
- Guardian Peker'in 'nihai hedefi'ni yazdı
- Soylu ve Yıldırım hakkında beklenen açıklamayı yaptı
- Türkiye'deki dev market zinciri kapandı
- Akşener'den Erdoğan'a yanıt
- Peker'den yeni açıklama
- Altunların hedef gösterdiği hakime sürgün