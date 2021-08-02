Efeler'de yurttaşlar yangın bölgeleri için seferber oldu
Aydın'da Efeler Belediyesi, Efeler Kent Konseyi ve Yeni İz Derneği iş birliği ile başlatılan yardım kampanyasında toplanan ihtiyaç malzemeleri, yangın bölgelerinden biri olan Marmaris’e ulaştı.
Efeler halkı, Yeni İz Derneği öncülüğünde başlayan ve Efeler Belediyesi ile Efeler Kent Konseyi’nin geçtiğimiz perşembe günü başlayan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Su, yanık kremi, çocuk bezi, bebek maması, sıvı içecek ve göz damlası gibi ilk etapta toplanan öncelikli yardım malzemeleri, Marmaris’e gönderildi.
Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, faciadan etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasının devam ettiği, bağış yapmak isteyen vatandaşların belediye iler irtibat kurabilecekleri bildirildi.
İzmir Bulvarı No: 5 Efeler/AYDIN Ayrıntılı bilgi için:?Telefon: 444 80 09 - (1111) Gamze Tuğrul & M. Burak Gül – 444 80 09 - (1132)?E-mail: [email protected] [email protected]
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