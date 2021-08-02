Efeler'de yurttaşlar yangın bölgeleri için seferber oldu

02 Ağustos 2021 Pazartesi, 12:09

Efeler halkı, Yeni İz Derneği öncülüğünde başlayan ve Efeler Belediyesi ile Efeler Kent Konseyi’nin geçtiğimiz perşembe günü başlayan yardım kampanyasına yoğun ilgi gösteriyor. Su, yanık kremi, çocuk bezi, bebek maması, sıvı içecek ve göz damlası gibi ilk etapta toplanan öncelikli yardım malzemeleri, Marmaris’e gönderildi.

Efeler Belediyesi’nden yapılan açıklamada, faciadan etkilenen vatandaşlar için yardım kampanyasının devam ettiği, bağış yapmak isteyen vatandaşların belediye iler irtibat kurabilecekleri bildirildi.









































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