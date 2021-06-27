ING Basketbol Süper Ligi ve Euroleague'in son şampiyonu Anadolu Efes, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Vasilije Micic'in yerine yıldız oyuncu Milos Teodosic'i düşünüyor.
Efes, Micic'in alternatifini buldu: Teodosic
Anadolu Efes, takımdan ayrılma ihtimali bulunan Vasilije Micic'in yerine yıldız oyuncu Milos Teodosic'i düşünüyor.
Sportando'nun derlediği ve İtalyan gazetesi Resto del Carlino'da yer alan habere göre Anadolu Efes, Vasilije Micic'in takımdan ayrılması durumunda yerine Virtus Bologna forması giyen bir başka Sırp guard Milos Teodosic'i transfer etmeyi düşünüyor.
Haberde Teodosic'in kontratında, 10 Temmuz'a kadar geçerli olan 250 bin Euro'luk bir çıkış maddesi bulunuyor.
Kaynak: Ajansspor
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