Efes Selçuk Belediye Başkanı Sengel: Mazeret değil iş ürettik

24 Haziran 2020 Çarşamba, 10:09

Koronavirüs vakalarının Türkiye’de görüldüğü ilk günlerde cumartesi pazarı ile ilgili alınan önlemlerin Efes Selçuk adına önemine değinen Başkan Sengel; pandemi sürecinde Türkiye’nin en sağlıklı kararlarını alan belediyesiyiz. Biz genelgelerden önce dışardan pazarcı almayacağız dedik. Çünkü birçok ilçede korona ile alakalı durumun kötü olduğuna dair bilgiler aldık. Bizim Cumartesi Pazarımız hem Pazar esnafı, hem de müşteri açısından dışardan birçok insanı kente çekiyor. Ben bununla gurur duyuyorum. Ancak böyle dönemlerde pazarlar riskin en yüksek olduğu yerler arasında yer alıyor. Biz bu süreçte Efes Selçuk Halk Pazarı’nı açtık. Aradan iki hafta geçti Pazar ile ilgili bir genelge çıktı. Daha sonra Efes Selçuk’a birçok pazarcının geldiği kimi yerler karantina altına alındı” dedi.

"BUNA MUHTARLAR DUR DİYECEK"

Efes Selçuk’un merkez mahalleleri ve köylerinin muhtarlarının öneri ve isteklerini kurum müdürleriyle birlikte dinleyen Başkan Sengel muhtarlardan gelen sorular üzerine yaptığı açıklamaların yanı sıra, yakın zamanda Şirince’de mermer ocağı, Sultaniye’de RES, Havutçulu’da JES gibi oluşumlara değinerek, muhtarlara seslendi: “Bu topraklara sahip çıkacak olan ilk kişi sizlersiniz” dedi. Örgütlenmenin önemine değinen Başkan Sengel; “Köyde bunlara karşı örgütlenmek muhtarların işi. O topraklara siz sahip çıkmazsanız; birileri gelir. Şirince Muhtarı “Başka Şirince Yok” söylemine sahip çıkmasaydı Şirince’ye mermer ocağı yapılmış olurdu. Gökçealan’da da aynı şey geçerli. Biz size sonsuz destek vereceğiz ama sizin örgütlenmeniz ve köyünüze sahip çıkmanız gerekiyor. Biz rantın her zaman karşısında, doğanın her zaman yanındayız” dedi.

ORTADA İNSAN HAKLARI İHLALİ VAR

Belevi’de Roman vatandaşların kaldığı çadırlarla ilgili de Başkan Sengel şu ifadeleri kullandı: Orada kaçak bir köy var. Mevzuata uygun olmayan bir köy var. Orada yaşayan vatandaşlara insan hakları ihlali yapıldığını düşünüyorum. Alt yapısı olmayan, üst yapısı olmayan, çoluk çocuk insanları oraya götürüp, bir dağın tepesine mahkûm edip, sosyalleşmelerine de izin vermeyerek oradaki insanların haklarının ihlal edildiğini düşünüyorum.

Roman vatandaşların yaşadığı mağduriyetin yanı sıra konunun hukuka aykırı olduğunun altını çizen Başkan Sengel “Türkiye Cumhuriyeti’nin hiçbir vatandaşı hiçbir vatandaşından ayrı değildir. Benim için vatandaşların mağdur olmaması önemli Orada hukuka uygun olmayan çadırlar var. O çadırların oradan kaldırılması gerekiyor. Biz hiç kimsenin mağdur olmaması adına gerekli girişimlerinde bulunacağız. O çadırların orada kalması imar mevzuatına, 1. derece koruma alanı ilan edilmesi sebebiyle 2863 sayılı kanuna ve 775 Sayılı gecekondu kanununa göre de hukuka aykırı olduğu için biz gereğini yapmakla mesul olacağız. Umarım o süre içerisinde o vatandaşların başlarını sokacakları kiralık bir yerleri olur. Aksi takdirde bunu yerine getirmeyenlerin o mağduriyet çadırından yararlandığını düşüneceğim” dedi.

Toplantının sonunda muhtarların her zaman Efes Selçuk Belediyesi ile iletişim halinde olması gerektiğinin altını çizen Başkan Sengel, "Biz, hep beraber siyasi hiçbir düşünceyi hesaba katmadan bu yolu Efes Selçuk için birlikte yürüyeceğiz. Ben de böyle baktığım için gerek bakanlık ayağı, gerek büyükşehir ayağında bu doğrultuda çalışıyorum” dedi.