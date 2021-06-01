Efes Selçuk Belediyesi 'Efes Tarlası Yaşam Köyü' projesini tanıttı

01 Haziran 2021 Salı, 11:20

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun katılımı ile 2 Haziran Çarşamba günü açılacak olan Efes Tarlası Yaşam Köyü gazetecilere tanıtıldı. Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel “5 Hedef 50 Projesi” içerisinde yer alan, tamamı Efes Selçuk Belediyesi’nin öz kaynaklarıyla hayata geçen proje tarımsal kalkınmada Türkiye’ye model olacak” ifadelerini kullandı.

'YEREL TOHUMLA ÖZGÜRLEŞECEĞİZ'

Gazetecilere Efes Tarlası Yaşam Köyü Projesi’ni dayandığı temellerle anlatan Başkan Sengel; “Türkiye Cumhuriyeti’nin fabrika ayarlarına geri dönmesi gerektiği anlayışıyla, Köy Enstitülerinden ilham alarak yola çıktık. Üretimin nasıl olması gerektiğini anlatmamız gerektiğini düşündük. Okul öncesinden itibaren çocuklar toprakla buluşsun, tohumun ne demek olduğunu öğrensin istiyoruz. Çocuklarımız Hibrit tohumun hayatımızı nasıl köleleştirdiğini kavrasın ve yerel tohumlarla birlikte özgürleşebileceğimizi de bilsinler. İstiyoruz ki; çocuklarımız kendileri ektikleri tohumları, kendileri sulasınlar ve yeni ürünlerin nasıl ortaya çıktıklarını görsünler” dedi.

Toprak Okulu ile aile tarımının da yaşatılacağını belirten Başkan Sengel; “Okul öncesi çocuklardan başlamak üzere ilk defa tarımla uğraşmak isteyenlere, çiftçilerimize Toprak Okulu’nda eğitim vereceğiz. Bu eğitimin bir amacı da aile tarımını tekrar canlandırarak işsizliği azaltmak olacak. Yükseköğrenimin ardından tekrar Efes Selçuk’a gelmeyen gençlerimiz var. Bir kısmının ailesi tarımla uğraşıyor. Biz Toprak Okulu ile bu gençlerimizi aile tarımına dâhil etmek istiyoruz” dedi.

TOPRAK KÜTÜPHANESİ YER ALIYOR

Efes Tarlası Yaşam Köyü’nde yer alan Toprak Okulu, Tohum Merkezi, Üretici Pazarı ve üretim alanları hakkında gazetecilere bilgi veren Başkan Sengel; Köy Enstitülerinden ilham aldığımız için muhakkak bir kütüphanemiz olması gerektiğini düşündük. Kitaplara dokunmanın önemiyle kütüphanelerden vazgeçmeyeceğimizi ifade ederek tarıma dair bir Toprak Kütüphanesi kuralım dedik. Tüm bu çalışmaları pratiğe döndürebilmek adına da plantasyon alanları ve seramızı kurduk. Yerel tohumlarımızı araştırmaya başladık. Efes Selçuk’un efsane Kara Karpuzunu yeniden ektik. Sonra daha fazla köylere gittik ve köylerimizden yerel tohumları topladık. Tohum Merkezimizi oluşturduk. Yaklaşık 523 çeşit yerel tohumumuz var” dedi.

KADINLARA AYRICALIK

Efes Selçuk’ta başlayan tarımsal kalkınma hamlesi içerisinde kadınların aldığı aktif role de değinen Başkan Sengel; “Biz önce köylerimize salça makinası götürdük. Kadınlarımızın ürettiği salçaları satın aldık. Selçuk Efes Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’ni kurduk. Kadınlarımızın ürettiği ürünleri Efes Tarlası Bakkalı’nda sattık. 60 kadına para kazandırdık. Biz kadınların daha güçlü olmasını, siyasette, sosyal yaşamda daha fazla yer almasını istiyoruz. Ama bize sadece bunları söylemek yetmezdi. Bunları hayata geçirmek için öncelikle onları özgürleştirmemiz gerekiyordu. Burada da bir Üretici Kadın Pazarı kuruyoruz. Çünkü biz hiçbir şeyin vitrinde olmasını, sözde kalmasını istemiyoruz” dedi.

Başkan Sengel konuşmasının ardından gazetecilere Efes Tarlası Yaşam Köyü’nü gezdirdi.