Efes Selçuk'ta JES direnişi: Doğa sermayeden güçlüdür

06 Temmuz 2021 Salı, 17:46

İzmir'de Efes Selçuk’ ilçesinin Osmanca üzümüyle ünlü Gökçealan Köyü’ne yapılmak istenen Jeotermal Enerji Santrali’ne karşı birleşen köylüler, şirketin bilgilendirme toplantısının yapılacağı okulun bahçesinde toplanarak, ıslıklar, sloganlar ve pankartlarla protesto eylemi düzenledi.

Eyleme CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, CHP Parti Meclisi Üyesi ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Efes Selçuk Belediye Başkanı CHP’li Filiz Ceritoğlu Sengel, CHP önceki dönem İzmir Milletvekili Musa Çam, TMMOB İKK Sekreteri Aykut Akdemir, EGEÇEP, AYÇEP, Ormanlı Köyü Doğa Derneği, Germencik Çevre ve Doğa Derneği ve Efes Selçuk’tan sivil toplum örgütleri katıldı.

Eylemde konuşan yöre halkının avukatlarından Cem Altıparmak, JES’in doğaya ve çevreye zarar vereceğini vurgulayarak, “Burada bir JES masalı dinlemek istemiyoruz. JES sunumunu dinlemeyeceğiz. Bu, toplantıyı yaptırmamak anlamına gelmiyor ancak bizim tavrımız çok net; biz peri masalı dinlemeye gelmedik. Buraya dükkân açtırmayacağız” dedi.

Gökçealan köylülerine “Merak etmeyin Sevgili Gökçealan’lılar, havanıza, suyunuza, toprağınıza dokunamayacaklar” diyerek destek veren CHP Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç; “ Birileri saraylarındaki porsiyonları büyütecek diye, sizlerin yaşam alanlarına dokunulmasına asla izin vermeyeceğiz. Bu topraklar yüz yıllardır tarım cennetidir. Buranın Osmanca üzümü dünyanın başka hiçbir yerinde yok. Birilerinin zengin olmak için buraya JES yapmalarına müsaade etmeyeceğiz.

"OMUZ OMUZA MÜCADELE EDECEĞİZ"

Doğanın sermayeden güçlü olduğunu bir kez daha yineleyen Başkan Sengel; “Biz halkımız ne istiyorsa onu istiyoruz. Buraya doğa severler, buraya sermayenin rengine değil, gerçek yeşilin tonuna aşık olanlar gelmiş. Biz sizin yanındayız. Doğa sermayeden güçlüdür” dedi.

Gökçealan köylülerinin yalnız olmadığını söyleyen CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan; “Biz doğanın yeşilini, doların yeşilinden daha fazla sevenleriz. Birileri zengin olacak diye Gökçealan topraklarını talan ettirmeyeceğiz. Bizler sizin oylarınızla seçilmiş vekilleriz, asıl olan sizlersiniz. Sizler bu JES’i istemiyorsanız, biz hiç istemiyoruz. Omuz omuza mücadelede edeceğiz” dedi.

Köylülerin direniş eylemi sonrasında şirketin bilgilendirme toplantısının gerçekleştirilemediği rapor altına alındı.