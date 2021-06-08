Efes Selçuk'ta kadınlar için öz savunma eğitimi

08 Haziran 2021 Salı, 12:16

Efes Selçuk Belediyesi, ilçede yaşayan kadınlara öz savunma eğitimi verileceğini duyurdu. Konuya ilişkin yapıaln açıklamada, "Kadın kenti Efes Selçuk’ta kadınlar öz savunma kursu ile daha güçlü olacak. Kadınların günlük yaşamlarında karşılaşabilecekleri farklı şiddet türleri ve zorbalığa karşı daha güçlü durmaları ve kendi güvenliklerini sağlayabilmeleri amacıyla kadınlara öz savunma eğitimi verilecek." denildi.

Öz savunma eğitime katılmak isteyen kadınlar, Kadın Dayanışma Merkezi’ne başvurarak eğitime katılabilecekler. Kurs kapsamında çalışmalar haftada iki gün Tören Alanı’nda gerçekleşecek.



















