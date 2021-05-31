Efes'i zafere taşıyan Micic'ten büyük vefa: Larkin bizi ayakta tuttu

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 00:09

Barcelona'yı yenerek Euroleague şampiyonu olan Anadolu Efes'in oyun kurucu Vasile Micic, akıllıca oynadıklarını söyledi.

Euroleague şampiyonluğunda attığı sayılar ve asistleriyle söz sahibi olan ve MVP seçilen Efesli Micic, zorlandıkları anlarda takım arkadaşı Larkin sayesinde ayakta kaldıklarını belirterek, "Bir önceki finalde enejrimi saklamamg erektiğini öğrendim. Bu maçta kötü giderken Shane (Larkin) bizi ayakta tuttu. Bu takımın, bu çocukların hepsini tebrik ediyorum" dedi.

İşte karşılaşmanın özeti: