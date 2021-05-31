Efes'in yıldızı Micic NBA'e gidebilir!

NBA takımlarının ilgisini doğrulayan Micic, "Şu an kutlama zamanı göreceğiz neler olacağını" karşılığını verdi.

cumhuriyet.com.tr
31 Mayıs 2021 Pazartesi, 08:20
Efes'in yıldızı Micic NBA'e gidebilir!
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Barcelona karşısında zafere koşan Efes'te Micic, 25 sayı; 3 ribaund ve 5 asistle oynarken ünlü oyuncunun NBA'e gideceği yolundaki iddialar yoğunlaştı. Hem sezonun hem de finalin MVP'si seçilen Vasilije Micic ödülün aldığı ödülün ardından 3 yıldır formasını giydiği Anadolu Efes'e kendisine çok şey kattığı için teşekkür etti. Sırp yıldız, adının NBA takımları ile geçtiğinin hatırlatılması üzerine ise, "Şu an kutlama zamanı göreceğiz neler olacağını" karşılığını verdi. Micic 3 NBA takımının radarında 


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