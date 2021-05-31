Efesli Larkin'den Türkiye'ye mesaj var: Enerjiniz bize yetti
Larkin, "Avrupa şampiyonluğunu Anadolu Efes taraftarlarına armağan ediyorum. Evdeler ama bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.
Efes'in Euroleague zaferi sonrası galibiyetin mimarı Amerikan asıllı Türk oyuncu Shane Larkin duygusal bir konuşma yaptı.
Shane Larkin, "Mükemmel hissediyorum. Çok çok uzun bir sezon oldu. Çok yorulduk ama kazanmayı başardık. Müthiş bir duygu kazanmak, müthiş. Her şey bu kupa içindi. Müthiş bir hikaye yazdık biz. Bu kupaya yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum. Çok mutluyum."
Bu yıl taraftarlarımızla beraber olamadık. Müthiş bir sezon geçirtmişlerdi bize ama sonunu görememiştik. EuroLeague şampiyonluğunu Anadolu Efes taraftarlarına armağan ediyorum. Evdeler ama bizi hiç yalnız bırakmadılar." dedi.
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