Efesli Micic'e NBA kancası

24 Eylül 2020 Perşembe, 15:51

Anadolu Efes'te medya buluşmaları devam ediyor. Online olarak yapılan basın toplantısında oyunculardan Sertaç Şanlı, Vasilije Micic ve Yiğitcan Saybir yer aldı.

Yaz transfer döneminde NBA'den teklif aldığını söyleyen Micic, “Böyle bir süreç yaşandı. Koronavirüs süreci yaşanmıyor olsaydı her şey belki normal gidiyor olsaydı farklı gelişmeler olabilirdi. Sözleşme süreleri açısından, teknik açından değerlendirdiğimizde çok da mümkün olmayabilirdi. Böyle bir süreç yaşandı. Sözleşmemde 1 yılım daha vardı. Şu anda Anadolu Efes'te devam ediyorum. Bundan mutluyum. Kafamın da rahat olduğunu söylemek istiyorum” şeklinde konuştu.

‘NBA'de hangi takımda oynamak istersin?’ sorusuna ise 26 yaşındaki oyuncu, “Anadolu Efes'te oynamaya başladığım zaman pek çok kişi orada ikinci oyun kurucu olursun, çok süre alamazsın söylemleri vardı. Hikaye öyle gelişmedi. NBA açısından ise evet belki bazı şehirlerin şehir olarak orada oynamak cazip olabileceğini kabul edebiliriz ama eğer bir gün fırsatım olursa ben hangi NBA takımı olacağından ziyade benim için süre almam, birincil bir rolde o takım olmam benim için en önemli şey. Bu koşul olduğu sürece NBA'deki her takımda oynayabilirim” diye cevap verdi.

YİĞİTCAN: KALDIĞIMIZ YERDEN DEVAM

Bu sezondan beklentilerini anlatan Yiğitcan Saybir, “Bir önceki sezon maalesef pandemiden dolayı iptal olduğu için çok iyi ilerliyorduk. Çok iyi gidiyordu her şey. Herkesin dediği gibi tek şampiyonluk adayı biz gözüküyorduk. Bunu biz avantaja çevirmeye çalıştık. Daha çok çalıştık. Herkes eksikliklerini kapatmaya yönelik çalışmalar yaptı. Herkes kendini geliştirdiği için kaldığımız yerden devam edebileceğimize inanıyorum” dedi.

SERTAÇ: 1-2 AY İLE 6 AY ARA VERMEK FARKLI

Bu sezon ilgili görüşlerini aktaran Sertaç Şanlı, “Kaldığımız yerden devam etmesi geçen sezon kaldığı yerden devam etseydi kolay olabilirdi. Bu maç temposuna girmesiyle alakalı. Barcelona inanılmaz yatırım yaptı, CSKA Moskova yatırım yaptı. Milano, Maccabi bunlar kadrosunu korudu ve yatırım yaptı. Geçen sene de herkes aynı şeyleri söylüyordu. Bizim birbirimize alıştığımı düzen, oynadığımız basketbolla herkesin üstünde bitirdik. Bu sene farklı olacak verilen aradan dolayı. 1-2 ay ara vermek var, 6 ay ara vermek var. Tamamen farklı bir şey. Aynı şekilde basketbol oynayacağımızı düşünüyorum. Belki geçen sene gibi birinci bitiremeyiz belki sezonu ilk 4 içerisinde bitireceğimize inanıyorum. Geçen seneki gibi düzen yakalayacağımızı düşünüyorum” diye konuştu.