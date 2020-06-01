Efsane geri dönüyor, Beşiktaş sponsorluk için Beko ile anlaştı
Beşiktaş Kulübü, yeni göğüs sponsorunun Beko olduğunu Twitter hesabından yaptığı 'Efsane geri dönüyor' yazısıyla fondaki Beko müziği eşliğinde duyurdu. Yeni anlaşma gün içinde açıklanacak.
Beşiktaş Kulübü, Beko ile göğüs sponsorluğu için anlaştığını sosyal medya hesabından 'Efsane geri dönüyor' ifadesiyle paylaştığı Beko müziğinin olduğu video ile duyurdu.
Beşiktaş ile Beko arasında yapılacak anlaşmada konuşulan rakam yıllık 30 milyon lira olarak ifade ediliyor. Anlaşmanın süresinin ise 3 yıllık olması bekleniyor.
Yıllarca Beşiktaş'ın göğüs sponsorluğunu yapan Beko taraftarın da çok sevdiği bir marka olarak biliniyor.
Efsane geri dönüyor. ??— Beşiktaş JK (@Besiktas) May 31, 2020
1.6.2020 / 11.00 pic.twitter.com/2ybgMtYyXq
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