EGD, Dünya Çevre Günü'ne özel panel düzenledi

06 Haziran 2020 Cumartesi, 13:46

STK temsilcileri, sanayiciler, akademisyenler ve gazetecilerden oluşan çok sayıda katılımcının katkı verdiği panelin Moderatörlüğünü EGD Başkanı Celal Toprak yaparken ana konuşmacılar Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer ve ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer oldu. Sürdürülebilir enerji kaynakları ve döngüsel ekonomi üzerine görüşlerin paylaşıldığı buluşmada, XI. Küresel Isınma Kurultayı kitabı da tanıtıldı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını ile mücadele, çevre konusundaki duyarlılığı daha üst noktaya çıkardı. Bu gerçekten hareketle Ekonomi Gazetecileri Derneği,5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde gelecekte dünyayı nelerin beklediğini Zoom üzerinden düzenlediği panel ile ele aldı. Teksan Jeneratör Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer ve ÇEVKO Genel Sekreteri Mete İmer’in ana konuşmacı olduğu panel katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Salgın nedeniyle tüm dünyada oluşan “yeni normal”in çevre duyarlılığı noktasında pozitif katkı sağlayacağına inandığını söyleyen Teksan Jeneratör Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Ata Tuncer; “Salgın hepimizi korkutuyor ancak Dünya Sağlık Örgütü’nün yayınladığı rapora göre dakikada 13 kişi hava kirliliğinden hayatını kaybediyor. Her 10 kişiden 9’u da kirli hava soluyor. Salgın nedeniyle insanlar zorunlu mola verince havanın bir miktar temizlendiğini görüyoruz. Bu noktada bireyden başlayarak şirketlere, kamu otoritelerine sorumluluklar düşüyor. Hepimizin atması gereken adımlar var. Küresel Isınma ile mücadelede sanayiciler önemli bir rol üstleniyor. Çevreye duyarlılık marka değerinin belirlenmesinde de önemli bir kriter haline gelmiş durumda. Tüketicilerdeki bilinç düzeyi arttıkça şirketlerin üretim gamındaki enerji verimli ürünler de artıyor. Burada en önemli noktalardan biri de ülkemizde 2018 yılında yürürlüğe giren Enerji Verimliliği Eylem Planı’na göre 2023 yılına kadar birincil elektrik tüketiminin yüzde 14 azaltılması ve böylece 30 milyar dolarlık bir tasarruf elde edilmesi planlanıyor. Yeni normal’de bu hedefe ulaşmanın çok daha kolay olacağını düşünüyoruz” dedi.

Sanayileşme, teknoloji, dijitalleşme gibi etkenlerin enerjiye olan talebi her geçen gün artırdığını vurgulayan Ebru Ata Tuncer, konuşmasına şu şekilde devam etti: “Hızla artan enerji ihtiyacına karşılık kaynakları sınırlı sektörümüz açısından alternatif çözümler geliştirmek gerekiyor. Enerji olmadan sürdürülebilir bir dünyadan bahsetmek mümkün değil. Çoğumuz birkaç dakikalık elektrik kesintisine bile tahammül edemiyoruz. Bu durumda kaynaklarımız da sınırlı olduğuna göre farklı yakıtlar kullandığımız farklı ürün sistemleri geliştirmeliyiz. Son yıllarda enerjide kendine yetebilme ülkemizde gündemde olan bir konu… Güneş, rüzgar gibi doğal kaynaklardan daha fazla yararlanıldığını biliyoruz. İhtiyacımızın yaklaşık yüzde 18’lik bölümünü yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz. Bu oranın daha da artması gerekiyor. Teksan olarak bizim de çalışmalarımızda ‘yenilenebilir enerji çözümleri’ önemli yer tutuyor. Sektörümüzde enerji verimliliği sağlayan pek çok ürünün ilk yerli üreticisi olmaktan gurur duyuyoruz. Yüzde 90’a varan enerji verimliliği sağlarken elektrik, ısıtma ve soğutma ihtiyaçlarını aynı anda karşılayan kojenerasyon ve trijenerasyon sistemlerinin de ülkemizdeki ilk yerli üreticisiyiz. Bu noktada kamu yönetiminin de enerji verimliliği noktasında önemli yasal yaptırımları olduğunu söylemek isterim. 200 yatak kapasitesinden büyük hastanelerde kojenerasyon-trijenerasyon sistemleri kullanılması zorunlu… Geleceğin teknolojisi olarak adlandırılan hibrit çözümler de enerji verimliliğinde etkin bir rol oynuyor. TÜBİTAK işbirliğiyle geliştirdiğimiz Türkiye’nin ilk hibrit jeneratörü ile dünyada bu teknolojiyi kullanabilen sayılı şirketler arasına girmeyi başardık. Hibrit jeneratörlerimiz rüzgâr ve güneş gibi yenilenebilir enerji kaynaklarına entegre çalışmaları ile yakıt tüketiminden yüzde 65’e varan tasarruf sağlıyor. Bu da daha az emisyon daha temiz çevre demek. Yine ürün gamımızda önemli bir yeri bulunan yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak biyogaz ile çalışan jeneratör setleri en çevreci elektrik üretim sistemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Biyogaz ile çalışan jeneratör setleri, atıkların doğaya zarar vermesini önlerken enerji üretim maliyetlerini de azaltıyor. Ülkemizde çok güçlü biyogaz potansiyeli olmasına rağmen maalesef çok az sayıda tesis var.”

29 yıldır toplumda geri dönüşüm kültürünü oluşturmak için çalışmalar yürüttüklerini belirten Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı (ÇEVKO) Genel Sekreteri Mete İmer ise şunları söyledi; “Koronavirüs salgını ambalajlı ürünlerin hijyen için önemini hatırlattı. Bu süreçte ambalajlı ürün kullanımımız arttı. Hijyen açısından çok da iyi oldu. Önemli olan bu ambalajları kullandıktan sonra geri dönüştürmektir. Kesinlikle bu tarz ürünleri kaynağında ayrıştırmalı ve geri dönüşüme kazandırmalıyız. Biz zaten ‘atık’ değil ‘kaynak’ diyoruz. Pandemi döneminde de belediyelerle çalışmalarımız tüm hızıyla sürdü. Bu dönemde ülkemizde de 50 bin tonun üzerinde ambalaj atığı toplanıp geri dönüşüme sevk edildi. Daha az üretimin yapıldığı buna bağlı olarak daha az emisyonun olduğu bu süreç bir nebze olsun havanın temizlenmesini sağladı. Bu geçici bir dönem ve bu iyileşmeyi nasıl kalıcı yapabiliriz konusuna odaklanmalıyız. İklim krizi ile mücadele önümüzde makro bir sorun olarak duruyor. Bundan sonrası için daha etkili önlemler almalıyız. Bu sorunu döngüsel ekonomi modeli ile aşabiliriz. AB bu konuda en iyi yolu almış durumda, bizler de döngüsel ekonomiye geçişi sanayi kuruluşları, STK’lar, belediyeler hep bir birlikte bir planlama halinde hayata geçirmeliyiz. Döngüsel ekonomi sayesinde en az kaynakla en verimli şekilde ekonomileri düzenleyebiliriz. ”

Panelin Moderatörlüğünü yapan Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) Başkanı Celal Toprak, 11 yıldır düzenledikleri Küresel Isınma Kurultayları ile çevre sorunlarını gündemde tuttuklarını belirterek geçen yıl gerçekleştirilen son kurultaya destekleri için Teksan adına Ebru Ata Tuncer’e teşekkür etti. Çevre konusundaki çalışmalarından en yenisi olan “Yenilenebilir Enerjiyi Destekleme Platformu”nu kurduklarını da açıklayan Celal Toprak, en kısa zamanda çalışmalarına start vereceklerini belirtti.