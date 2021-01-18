Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem

Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
18 Ocak 2021 Pazartesi, 07:36
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.


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