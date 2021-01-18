Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 07.23'te Ege Denizi'nde 4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 28,18 kilometre derinlikte olduğu ve Muğla'nın Datça ilçesine 97,78 kilometre yakınlıkta gerçekleştiği belirlendi.
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