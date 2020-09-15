Ege kasabasındaki limanın özelleştirilmesiyle ilgili Resmi Gazete ilanındaki belirsizlikler tartışma yarattı

15 Eylül 2020 Salı, 02:00

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’nın ihale ilanı dün Resmi Gazete’de yayımlandı. İlana göre Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ’ye ait Güllük liman sahası 45 yıl süreyle “işletme hakkının verilmesi” yöntemiyle özelleştirilecek. İhalede geçici teminat bedeli 1 milyon 500 bin lira. Son teklif verme tarihi de 12 Kasım. İhale pazarlık usulü ile gerçekleştirilecek. İhale Komisyonu’nca gerekli görüldüğü takdirde ihale pazarlık görüşmesine devam edilen öneri sahiplerinin katılımı ile açık artırma suretiyle sonuçlandırılacak. İhaleye yabancılar da katılabilecek.

Hükümet, 2020 yılı bütçesinin gerekçesinde de limanla ilgili olarak şu bilgiyi vermişti: “Mevcutta atıl durumda bulunan Güllük liman sahasının özelleştirilmesi ile üç çıpalı 260 yat kapasiteli bir liman olarak inşa edilip hizmet vermesi öngörülmektedir.”

‘YAT LİMANI’ BİLMECESİ

Ancak dünkü Resmi Gazete’de çıkan ilanda “yat limanından” bahsedilmedi. Sadece liman sahasının “işletme hakkının verileceği” belirtildi. Bu durum tartışmayı da beraberinde getirdi. Güllük’ün bağlı olduğu Milas’ın belediye başkanı Muhammet Tokat, bu ilana göre ihaleyi alanın limandan yükleme-boşaltma işlemi de yapabileceğine işaret ederek “Bu liman Güllük merkezde. Güllük’ün kenarına başka bir liman daha yapıldı. Yükleme-boşaltma işlemleri bu yeni limandan yapılıyor. Merkezdeki liman için daha önce ihale yapıldı. Yat limanı olacaktı. Ancak inşaat başlamadı. Öylece duruyordu” dedi. İhale ilanının net olmadığına dikkat çeken Tokat, şöyle devam etti:

“İşin kapsamı tam olarak belirtilmiyor. Limanın işletme hakkının verilmesi ile pekâlâ yükleme işi de yapılabilir. Limandan feldspat madeni ile balık yemi yüklenir. Bunlar tozuyan ve kokan maddelerdir. Eğer limandan yükleme-boşaltma işi yapılacaksa Güllük buna isyan eder. Güllük’ün katli olur. Sonu olur. Biz buna direniriz. İlanda tam olarak ne yapılacağı mutlaka belirtilmeliydi. Yat limanı mı olacak yoksa yükleme-boşaltma mı yapılacak?”

Tokat, son birkaç ayda belediye meclisine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan, ilgili bakanlıklardan iki kez Güllük Körfezi’ne liman yapılması için öneri geldiğini, ancak reddettiklerini söyledi. Konu hakkında Güllük Liman Başkanlığı’nın da bilgisi olmadığını dile getiren Tokat, marina ile ilgili de kaygılar bulunduğunu bildirdi. Tokat, “Marina, Güllük ekonomisine katkı sağlayabilir. Ancak bazı kaygılar da var. Merkezde, halkın denizle buluşacağı alan kalmıyor. Güllüklü balıkçıların nerede konuşlacağı konusunda da netlik yok” dedi.