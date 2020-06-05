Ege risk altında

05 Haziran 2020 Cuma, 09:23

Türkiye’de koronavirüs salgınısonrası ölümler ve yeni vakalar devamederken, 1 Haziran’dan sonra alınan normalleşme süreci sağlıkçıları tedirgin etti. Seyahat ve sokağa çıkma kısıtlamaları gibi pek çok yasak sona ererken oteller, plajlar, restoranlar ve kafeler hizmete açıldı.

Salgının hafiflemesi sonrası büyükşehirlerden Ege kıyılarına yazlıkçı akını başladı.Tatil beldelerine göçün başlaması sonrası tabip odaları Türkiye’nin normalleşme seviyesine henüz gelmediğini ve artan göç sonrası vakaların artabileceği endişesini taşıyor.

İzmir, Aydın ve Muğla tabip odaları başkanları Cumhuriyet’e normalleşme sürecinin sonuçlarını değerlendirdi.

VAKA SAYILARI AÇIKLANMALI

İzmir Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Funda Barlık Obuz: “Bütün şehirlerde aynı anda olmasını beklemiyorduk. Salgının yoğun olduğu İstanbul, İzmir, Ankara gibi illeriçin daha geç bir açılım bekliyorduk. Aniden alınan normalleşme kararının vaka sayısında artışa neden olacağı görüşündeyiz. Kademeli yapmak daha doğru olurdu. Bu kararın Bilim Kurulu’nun görüşleriyle değil de ekonomik kaygılarla verildiğini düşünüyoruz. Kalabalık ve fiziksel mesafelerin aşılacağı, insanların maskesiz toplu şekilde bir arada olacağı ortamlar vakaların tekrar artmasına neden olabilir. Plajlarda, havuz kenarlarında ve tatil beldelerinde kalabalıkların önüne geçilip mutlaka önlem alınmalı. Ölümlerin bölge dağılımını bilmediğimiz için, şimdiye kadar alınan tedbirlerin işe yarayıp yaramadığını bilmiyoruz. Bakanlık il il bütün sayıları paylaşmalı” diye konuştu.

Test yapılmalı Muğla Tabip Odası Başkanı Dr. Hakkı Turan: Son günlerde turizm ilçelerine yoğun bir geliş oldu diğer şehirlerden. İnsanlar vakaların çok olduğu illerden resmen akın etti. Benim görüşüm bu durumun oldukça yüksek riskler içerdiği yönünde. Şu an virüs bulaşan kişi sayısında artma görülüyor. Normalleşmenin adım adım yapılması gerekirdi. Muğla bölgesinde yaşayanlar kendilerini izole etmişti ama şimdi göç edenler riski artırdı. Kesinlikle salgının bittiği düşüncesine kapılmamalıyız. Özellikle vatandaşla temas eden otel çalışanı, garsonlar en az haftada birteste tabitutulmalı. Eğerteste tabitutulmaz ise bakir kalan ve tatil beldelerinde az olan vaka sayısıtırmanışa geçer. Risk durumunda olanlara periyodik olarak test yapılmalı.

SAYI ARTABİLİR

Aydın Tabip Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü: İller arasıseyahat yasağı kaldırılmasaydı daha iyi olabilirdi. Ama bu kararlar tamamen turizmi ve ekonomi düşünerek alındı. Biz ülke olarak henüz normalleşecek seviyeye gelmedik. Seyahat yasağı kaldırılınca Kuşadası’na ve Didim’e fazla sayıda insan geldi. Bu insan akışı haziranın sonlarına doğru vaka sayılarında tekrar tırmanışa geçişin sebebi olabilir. Normalleşme deyince insanlar tamamen normale döndük sanıyorlar ve bütün tedbirleri bırakıyorlar.Kimse maske takmıyor.Türkiye daha normalleşecek seviyeye gelmedi.