Ege sularında 231 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunan Sahil Güvenlik unsularınca saat 03.30'da başlayan ve saat 12.33'te sona eren 7 ayrı geri itme olayı yaşandı.

cumhuriyet.com.tr
03 Nisan 2021 Cumartesi, 10:27
Ege sularında 231 göçmen kurtarıldı
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İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında Türk karasularına geri itilen göçmen botlarına müdahale edildi.

Bölgeye görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik unsurları 231 düzensiz göçmeni kurtararak, güvenli bölgeye ulaştırdı.



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