Ege sularında 231 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Yunan Sahil Güvenlik unsularınca saat 03.30'da başlayan ve saat 12.33'te sona eren 7 ayrı geri itme olayı yaşandı.
İzmir, Balıkesir ve Çanakkale açıklarında Türk karasularına geri itilen göçmen botlarına müdahale edildi.
Bölgeye görevlendirilen Türk Sahil Güvenlik unsurları 231 düzensiz göçmeni kurtararak, güvenli bölgeye ulaştırdı.
Video Haberler
- Yarım milyon dolarlık tabloyu 'yanlışlıkla' boyadılar
- Kılıçdaroğlu'dan Aslı Özkısırlar tepkisi: Çok öfkeliyim
- Avcılar'da skandal olayın görüntüleri!
- Nisan ayında kar şaşkınlığı
- Canlı yayında beklenmedik an! Rus muhabirin zor anları
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Sivas'ta 'Biontech' aşısına yoğun ilgi
- Üçüncü ittifak olacak mı? sorusuna yanıt verdi
- Yunan gemisine Türk Sahil Güvenliği'nden müdahale
- Küçükçekmece'deki korkunç ölüm kameraya yansıdı
En Çok Okunan Haberler
- Zeytin yaprağı çayı tüketirken dikkat!
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Yeşil çayın faydaları ve zararları nelerdir?
- 25 gün yatak sırası beklerken yaşamını yitirdi
- Portakalın faydaları ve zararları nelerdir?
- AKP'den büyük zam teklifi
- Gözaltına alınan Gergerlioğlu hastaneye kaldırıldı
- Kaymakam ölü bulundu
- YSK'den 'Gelecek Partisi' kararı
- 'Pişman ederim' tepkisi