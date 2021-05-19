Ege'de 19 Mayıs coşkusu

19 Mayıs 2021 Çarşamba, 14:57

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, Ege Bölgesi’nin illerinde belediyeler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve STK’lerin etkinlikleri ile kutlandı. Pandemi nedeniyle sokaklarda kısıtlı olarak yapılan etkinlikler, balkonlara taştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı üstü açık 7 otobüs İzmirli 97 müzisyenle şehir turu atarak müzik şöleni ve bayram coşkusu yaratı. Bir çok etkinlik çevrimiçi olarak yapıldı.

ÇEŞME

Koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında kutlanılan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu Çeşme’de sokaklara taşındı. İlçedeki meydan ve mahalleler Türk Bayraklarıyla süslenirken dev Atatürk posterleri de asıldı. Çeşme Belediye Başkanı M. Ekrem Oran, korteje açık bir araç üstünde katılarak balkon ve pencerelerdeki vatandaşları selamladı.

BUCA

Bayram coşkusunu tüm kente yayabilmek için ay yıldızlı bayraklarla caddeleri donatan Buca Belediyesi, Yenigün Spor Tesisi’nde genç sporcularla coşkuya ortak oldu. Kutlamalar kapsamında Vosvos kortejiyle Buca sokakları renklendi. Marşlarla, şarkılarla sokaklara renk katan korteje, Vosvos İzmir Fun Club üyeleri, özel araçlarıyla katıldı.

BAYRAKLI

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102. yıl dönümü dolayısıyla kortej eşliğinde mahalleleri gezerek ilçe sakinlerinin bayramını kutladı. Marşlar ve şarkılarla vatandaşları selamlayan Başkan Sandal’a trafikte olanlar araçlarının kornalarıyla evlerinde olan vatandaşlar ise Türk bayrakları ve alkışlarla eşlik etti. Vatandaşlar da bu büyük coşkuya evlerinin balkonlarından, bahçelerinden, araçlarından Türk bayrakları ve alkışlarla destek verdi. Kortej geçişinde büyük heyecan yaşayan vatandaşlar, o anları telefonlarıyla ölümsüzleştirdi.

MUĞLA

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün, kutlamalarını daha renkli hale getirmek adına ev ve iş yerlerine Türk Bayrağı dağıttı.

Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın 102’nci yıl dönümü dolayısıyla protokol üyelerine 102 balon verilerek gökyüzüne bırakıldı. Öte yandan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda bayraklar ve balonlarla süslü araçlar Menteşe sokaklarında müzik eşliğinde gezdi.

MARMARİS

Marmaris’te koronavirüs salgını nedeniyle geniş çaplı kutlamaların yapılmadığı 19 Mayıs Bayramı için özel olarak süslenen ve ses sistemi yüklenen belediye araçları tüm mahalleleri gezerek gençlik şarkıları ve marşlar çaldı. Üstü açık araçla kortejin önünden giden Belediye Başkanı Mehmet Oktay, halkı selamlayarak bayramı kutladı. Kortej boyunca vatandaşlara bayrak ve çocuklara da balon dağıtan ekiplere ilgi çok büyüktü. Evlerinin balkonlarına, camlarına, sokaklara çıkan vatandaşlar ellerindeki bayrakları sallayarak, alkışlarla araçlara eşlik etti.

DENİZLİ

Denizli’nin Bekilli ilçesinde yaşayan beden eğitimi öğretmeni Muzaffer Yılmaz, her sene yaptığı gibi bu senede 19 Mayıs dolayısıyla yamaç paraşütü etkinliğini gerçekleştirdi. Sabahın erken saatlerinde Pamukkale’ye gelerek hazırlıklarını yapan Yılmaz, ardından tepeye çıkarak paraşütle travertenlerinin üzerinde bayrak açıp uçuş gerçekleştirdi.

MERKEZEFENDİ’DE BAYRAM COŞKUSU

Merkezefendi Belediyesi tarafından düzenlenen 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları büyük bir coşku ile gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Başkanı Ali Osman Horzum, Cumhuriyet Halk Partisi İl Kadın Kolları Başkanı Ayşen Kocabay, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi İlçe Kadın Kolları Başkanı Işık Kodal Kurt, Cumhuriyet Halk Partisi Merkezefendi Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Özdarak, Merkezefendi Belediye Başkan Yardımcıları Fatma Atıcı Bakcan ve Fatih Coşkun, meclis üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi il ve ilçe yöneticileri, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Başkanı Veli Deveciler, yönetim kurulu üyeleri ve sporcular ile birlikte bayram için özel olarak hazırlanan, maskotların ve bando takımının bulunduğu gezici tırda hemşehrilerini selamlayarak bayramlarını kutladı. Denizlililer, marş ve şarkılara eşlik ederek etkinliğe büyük ilgi gösterdi.