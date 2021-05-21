Ege’de 247 mavi bayrak dalgalanıyor

21 Mayıs 2021 Cuma, 08:36

Türkiye’de 22 marina ve 10 turizm teknesi ve 6 bireysel yat bu yıl Mavi Bayrak ödülü almaya hak kazandı.



Bu yıl mavi bayraklı plaj sayıları Antalya’da 213’e, Muğla'da 106’ya, İzmir’de 66’ya, Aydın’da 39’a, Balıkesir'de 36’ya, Mersin’de 9’a, Kocaeli'de 7’ye yükseldi. Bartın ise bu yıl 3 plajına mavi bayrak aldı. Samsun, Tekirdağ, İstanbul, Ordu, Kırklareli ve Van illerinde de geçtiğimiz yılın rakamları korundu. Kültür ve Turizm Bakanlığı, plaj sayısında 2023 yılında, uluslararası mavi bayrak uygulaması yapan 50 FEE üyesi ülke arasında dünya birinciliğini hedefliyor.

DİDİM'DE 14 PLAJ VE 1 MARİNADA MAVİ BAYRAK

Aydın'ın turistik kentlerinden birisi olan tarihi, doğası ve havası ile öne çıkan Didim, 14 Plaj, 1 marina mavi bayrağı sahibi oldu. Didim’de mavi bayrak sayısının artması için çalışacaklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Tarihi, doğası ve havası ile öne çıkan kentimizde mavi bayraklı plajların varlığını turizmin ilerlemesi ve gelişmesi açısından oldukça önemli, bu tür öğeler ilçenin gelişmesi ve ilerlemesine katkı sağlıyor. Çevre, sağlık ve hijyen koşullarının en üst seviyede tutulduğu bu dönem içerisinde plaj ve donanımlarının temizliği, can güvenliği ve çevre yönetimine dair pek çok kriteri barındırması, tüm bu kriterlerin denetim altında tutulması için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz” ifadelerini kullandı.