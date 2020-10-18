Ege'de deprem

Merkez üssü Ege Denizi olan Çanakkale Gökçeada açıklarında 4.3 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
18 Ekim 2020 Pazar, 11:52
Abone Ol google-news


En Çok Okunan Haberler

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler