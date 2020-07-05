Egemen Bağış’ın fotoğrafı tepki çekti

05 Temmuz 2020 Pazar, 11:04

Egemen Bağış Cuma namazını kıldığı fotoğrafını paylaşırken, söz konusu fotoğrafa da "Orta Avrupa'da cuma namazı @Prag" notunu düştü.

Daha önce "Her Cuma bir ayet sallıyorum, bakara makara" diyerek gündem olan ve tepkilerin odağı haline gelen Bağış, son paylaşımı sonrası yine sosyal medyada tepki çekti.

İşte Egemen Bağış'ın o fotoğrafı: