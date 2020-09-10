‘Eğirdir Gölü için timsah gözyaşları’

10 Eylül 2020 Perşembe, 05:00

Isparta’daki Eğirdir Gölü, kuruma tehlikesi ile karşı karşıya ancak konuya ilişkin somut adım atılmış değil. Halkın Kurtuluş Partisi (HKP) ise başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere yetkililer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. AKP’den, Eğirdir Gölü’ne ilişkin itiraf geldi. AKP Isparta milletvekili Recep Özel, AKP Eğirdir İlçe Kongresi’nde, “Eğirdir Gölü’nün SOS verdiğini, Eğirdir Gölü’nde tehlike yok demenin başını kuma sokma olacağını” belirterek “Eğirdir Gölü’nün su kodu 915,80’e düştü. 916 kodunun altına düşmesi tehlike sınırı deniyordu” dedi.

Cumhuriyet’e konuşan HKP Genel Sekreteri Tacettin Çolak, “Milletvekiline ‘günaydın’ demek gerekir. Eğirdir Gölü’nün giderek kuruyacağını karşı bilim insanları ısrarla vurguladı. Ancak ciddiye alınmadı. Eğirdir Gölü can çekişir hale geldiğinde yetkililer timsah gözyaşları döküyorlar” dedi.

‘DERELER KURUTULMAMALI’

Çolak, “AKP’giller’i bu noktaya getiren 24 Ağustos’ta Eğirdir Kaleönü’nde yaptığımız eylem ve suç duyurumuzun yanı sıra Türkiye Tabiatını Koruma Derneği Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici’nin de bilimsel çalışmalarıdır. 10 sayfaya yakın suç duyurusu dilekçemizde, her biri maddi delillerle kanıtlanmış suçlamalarımızın ciddiyeti görülmüştür. Bu nedenlerle Özel, oy avcılığına gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Çolak, Eğirdir Gölü için önlemler alınması gerektiğini belirterek gölü besleyen derelerin kurutulmaması, taş ocaklarının kapatılması ve vahşi sulama yöntemlerinden uzaklaşılması çağrısında bulundu.