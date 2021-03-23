Eğitim-Bir-Sen'den 'öneri': Din kültürü ve ahlak bilgisi dersi okul öncesinde de verilsin
İktidara yakın Eğitim-Bir-Sen tarafından hazırlanan raporda, din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin okul öncesi eğitimin bir parçası haline getirilmesi önerisinde bulunuldu.
İktidara yakınlığıyla bilinen Memur-Sen bünyesindeki Eğitim-Bir-Sen'den din dersinin okul öncesi eğitimde de verilmesi "öneri"si geldi.
Sendika tarafından hazırlanan "Türkiye'de Okul Öncesi Din ve Ahlak Eğitimi" raporunda yer alan önerinin içeriğini Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın açıkladı.
Yalçın, raporda önerilen 3 modele değinerek, şunları kaydetti:
-Bu modellerin ilki 'Din ve Ahlak Eğitimi' modelidir. Bu modelde uzun yıllardır ilk ve ortaöğretimde uygulanan din kültürü ve ahlak bilgisi dersi müstakil bir ders olarak okul öncesi eğitimin bir parçası haline getirilebilir.
-İkincisi, 'Çoğulcu/Tercihli Din ve Ahlak Eğitimi' modelidir. Bu model, okul öncesi eğitim kurumlarına iki seçenek sunmaktadır. Bu seçeneğin ilki okul öncesi ahlak eğitimidir. Bu derste çocuklara dini referansı önceleyen bir ahlak eğitimi önerilmektedir.
-Üçüncü modelin de "Değerler Eğitimi" önerisi olduğunu bildiren Yalçın, bu modellere ilişkin, "Türkiye'nin mevcut eğitim uygulaması ve dünyadaki benzer örneklerin göz önüne alındığı ve bunlara göre değerlendirmelerde bulunulduğunu" öne sürdü.
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