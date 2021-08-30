Eğitim bütçesi yine imam hatip okullarına aktı

30 Ağustos 2021 Pazartesi, 09:35

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 2021 yılının ilk altı ayındaki harcamalarının ve ikinci altı aya ilişkin öngörülerinin yer aldığı Mali Durum ve Beklentiler Raporu yayımlandı.

Rapora göre MEB, 146,9 milyar TL’lik bütçesinin 51,5 milyar TL’sini 2021 yılının ilk yarısında personel giderlerine harcadı. Eğitim yatırımlarının büyük bölümünün aktarıldığı imam hatip okulları için kesenin ağzı, 2021’in ilk altı ayında da açıldı.

YÜZDE 75'İ PERSONEL GİDERLERİ

MEB, 146,9 milyar TL’lik başlangıç ödeneğinin 67,9 milyar TL’sinin yılın ilk yarısında tüketti. Bakanlığın altı ayda yaptığı 67,9 milyar TL’lik harcamanın 51,5 milyar TL’sini ise personel giderleri oluşturdu. Personel giderlerinin toplam harcamaya oranı yüzde 75 oldu.

DİN ÖĞRETİMİNE PARA AKTI

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, 2021 yılı için ayrılan 130,8 milyon TL’lik ödenek ile kendi rekorunu kıran Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün altı ayda harcadığı para kayıtlara, 76,2 milyon TL olarak kaydedildi. Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün yılın ilk altı aylık diliminde harcadığı para, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün harcadığı paranın üzerine çıktı. Müdürlüğün kasasından altı ayda, başlangıç ödeneğinin yüzde 58’i kadar para çıktı.

EN ÇOK PARA TÜKETEN OKULLAR

Raporda, “Din Öğretimi Okulları” harcama kaleminin yanına tam 6,6 milyar TL yazıldı. Din öğretimi okulları ile birlikte 6,7 milyar TL ile mesleki ve teknik eğitim okullarının, en çok para tüketen okullar olduğu bildirildi. İmam hatip okulları için 6,6 milyar TL harcanırken Anadolu, fen ve sosyal bilimler liselerini kapsayan ortaöğretim okulları için altı ayda harcanan para ise 6,8 milyar TL olarak hesaplandı.

Bütçeden en çok payı alan genel müdürlüklerin arasında bulunan Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’nün bu dönemde yaptığı faaliyetlerin bazıları şöyle sıralandı:

- Özel program ve proje uygulayan Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören 653 öğrencinin, ‘Hikem-i Ataiyye, Kur’an-ı Kerim’i Tefekkür ve Yaşamak, Mecelle, Hadis, Mesnevi ve Safahat okumaları’ konularında çevrimiçi ve sertifikalı altı farklı eğitim seminer dizisi ile kişisel ve mesleki gelişimlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır

- Değerler eğitimi kapsamında temel eğitim ve ortaöğretim kurumlarına yönelik yürütülen, ‘Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum’ etkinliği kapsamında 22 ilde 76 ortaokulda bin 522 öğrencimize yönelik pilot çalışma ile ilgili şube müdürlerimize ve sorumlu öğretmenlerimize dijital ortamda bilgilendirme seminerleri verilmiştir.

- Bakanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) işbirliği kapsamındaki uluslararası Anadolu imam hatip liselerine 2021-2022 eğitim öğretim yılı için başvuran öğrencilerin yazılı ve sözlü sınavları gerçekleştirilmiştir.