Eğitim-İş Bakan Ziya Selçuk’un karnesini açıkladı

20 Ocak 2021 Çarşamba, 15:57

Eğitim Bakanlığı'nın, uzaktan eğitimde sınıfta kaldığını aktaran Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, “Şu anda aktif öğretmenlik yapan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı öğretmenlik kariyerlerinde ilk defa bir dönem sonunda karne veremeyecek. Biz de bakanımız Ziya Selçuk’un çalışmalarını değerlendirerek bir karne hazırladık. Notlarından da anlaşılacağı üzere sayın Bakanın başarılı bir dönem geçirmediği görülmektedir. Umarız daha sıkı ve ciddi bir çalışma ile Sayın Bakanın ikinci dönem notları yükselecek ve eğitim-öğretimin tüm paydaşları bu işten karlı çıkacaktır” dedi.

“BU NOTLAR SİZİ FELAKETE SÜREKLER”

Bakan Selçuk için hazırlanan karnenin “Öğretmen görüşü” bölümünde de şu ifadeler kullanıldı: “Bu notlar sizi başarısızlığa ve felakete sürükler. Bakış açısını değiştirip 18 milyon öğrenciye eşit şartların sağlanması ve zorlu şartlar altında ders ve diğer çalışmalarını yapan eğitim çalışanlarının şartlarının düzeltilmesi için kararlar alıp derhal uygulamaya koymalısınız. Dönem bitiyor ama size tatil yok.”

İşte dersler ve notlar: