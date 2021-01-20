Eğitim-İş Bakan Ziya Selçuk’un karnesini açıkladı
Eğitim-İş Antalya Şubesi, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un başarısız bir dönem geçirdiğini söyleyerek, karne düzenledi.
Eğitim Bakanlığı'nın, uzaktan eğitimde sınıfta kaldığını aktaran Eğitim-İş Antalya Şube Başkanı Sadık Acar, “Şu anda aktif öğretmenlik yapan arkadaşlarımızın neredeyse tamamı öğretmenlik kariyerlerinde ilk defa bir dönem sonunda karne veremeyecek. Biz de bakanımız Ziya Selçuk’un çalışmalarını değerlendirerek bir karne hazırladık. Notlarından da anlaşılacağı üzere sayın Bakanın başarılı bir dönem geçirmediği görülmektedir. Umarız daha sıkı ve ciddi bir çalışma ile Sayın Bakanın ikinci dönem notları yükselecek ve eğitim-öğretimin tüm paydaşları bu işten karlı çıkacaktır” dedi.
“BU NOTLAR SİZİ FELAKETE SÜREKLER”
Bakan Selçuk için hazırlanan karnenin “Öğretmen görüşü” bölümünde de şu ifadeler kullanıldı: “Bu notlar sizi başarısızlığa ve felakete sürükler. Bakış açısını değiştirip 18 milyon öğrenciye eşit şartların sağlanması ve zorlu şartlar altında ders ve diğer çalışmalarını yapan eğitim çalışanlarının şartlarının düzeltilmesi için kararlar alıp derhal uygulamaya koymalısınız. Dönem bitiyor ama size tatil yok.”
İşte dersler ve notlar:
DERS/KONU
1- Yüz yüze eğitim-öğretim yapılabilmesi için yapılması gereken çalışma ve önlemler : 1
2- Öğretmen ve diğer bakanlık çalışanlarının mali ve sosyal hakları konusunda çalışmalar: 0
3- İhtiyaç sahibi öğrencilere tablet sağlanması: 1
4- İnternet alt yapısı olmayan ya da yetersiz olan bölgelerde gerekli çalışmaların yapılması: 1
5- Özel okullara ayrıcalık sağlama, devlet okullarına sağlanmayan imkanların bu okullara sunulması: 5
6- Vakıf ve Dernek adı altında tarikat ve benzeri yapıların eğitim-öğretimin içine sokulması: 5
7- Atanmayan öğretmenlerin atamasının yapılması: 1
8- Seçmeli derslerde öğrenci ve velilerin özgür bırakılması: 1
9- Eğitim-öğretim ile ilgili karar süreçlerinde sendika ve diğer unsurların görüşlerine başvurulması: 1
10- Yönetici atama ve görevlendirmede liyakata önem verilmesi ve adil yapılması: 2
11- Ücretli öğretmen çalıştırmak suretiyle kar etmek: 5
12- 3600 Ek gösterge konusunda verilen sözleri tutmak: 0
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