Eğitim İş Genel Başkanı Orhan Yıldırım: MEB pandemi sürecinde sınıfta kaldı

15 Aralık 2020 Salı, 17:33

Eğitim-İş örgütlerini ziyaret ederek sorun ve sıkıntılarını dinlemek, aynı zamanda eğitim süreciyle ilgili öğretmenlerin karşılaştıkları sorunları yerinde öğrenmek, amacıyla yurt genelindeki şubeleri ziyarete başlayan Eğitim-İş Sendikası Genel Başkanı Orhan Yıldırım, bu kapsamda bölgede ilk olarak Gaziantep, daha sonra Kahramanmaraş ve diğer çevre illerdeki sendika şubelerini ziyaretine başladı.

Gaziantep Eğitim İş Şubesi’nde Başkan Ali Arpat ve yönetim kurulu tarafından karşılanan Yıldırım, şubenin sorunlarını dinledi. Bu arada hükümetin uzaktan eğitim uygulamasının da fiyasko ile sonuçlandığına dikkat çeken Yıldırım, mart ayından buyana uzaktan eğitim sisteminde öğrencilerin yararlanamadığını belirterek, “Uzaktan eğitimin önce alt yapısı oluşturulmalıydı. Mart ayından buyana 4-5 milyon öğrenci eğitim alamıyor ve perişan halde. Söz verilen tabletlerin büyük çoğunluğu halen dağıtılmadı. Geçen yılın ikinci dönemi ile, bu yılın birinci dönemi öğrenciler için kayıp dönem oldu” dedi.

Cumhurbaşkanı tarafından söz verilen 500 bin tabletlerin bile dağıtılmadığını, söz verilen tabletlerin ihalesi yapılıp eylül ayında okullar açıldığında öğrencilere dağılmış olsaydı yaşanan sıkıntıların olmayacağını dile getiren Yıldırım, “Tableti olmayan, interneti olmayan öğrenci uzaktan eğitime erişemedi, eğitimini alamadı. Bu durumda eğer telafi eğitimler yapılmaz eğitimde fırsat eşitliği sağlanmaz da öğrenciler LGS ve YKS gibi sınavlarda başarısız olurlarsa, bunun faturası öğrencilere kesilemez. Bundan öğrenciler hem sorumlu olamaz dava konusu olur, hem de hukuki bir sorun oluşur, aynı zamanda vicdani de olmaz” diye konuştu.



