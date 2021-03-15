Eğitim-İş Genel Sekreteri açıkladı: "Bakanlık yetkilileri suç işledi"

15 Mart 2021 Pazartesi, 18:06

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, Danıştay 8. Dairesi’nin Öğrenci Andı’nı kaldıran Milli Eğitim Bakanlığı yönetmeliğini iptal eden kararını bozdu. Bu kararın ardından artık okullarda Öğrenci Andı okunmayacak.

Kararla ilgili eğitimcilerden ve siyasetçilerden dikkat çeken açıklamalar yapıldı. Öğrenci Andı'nın yasaklanmasıyla ilgili 2014 yılında "Bunların alayının hesabını da sormazsam namerdim" diyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, bugün yaptığı açıklamada Danıştay'ın kararına sert tepki gösterdi. Bahçeli, "HDP’li bölücülerin fezlekelerinin TBMM’ye gönderilip milli dayanışma şuurunun çelikleştiği bugünlerde Öğrenci Andı kararı pimi çekilmiş bir bombadır. Danıştay skandal bir karara imza atmış, milli gerçeklerle çatışmıştır" ifadelerini kullandı.

Bahçeli'nin AKP döneminde alınan Öğrenci Andı'nın kaldırılmasına yönelik karara karşı nasıl bir adım atacağı tartışılırken, andın okullara dönmesi için yıllardır hukuk mücadelesi veren Eğitim-İş'ten dikkat çeken açıklama yapıldı.

Eğitim-İş Merkez Yönetim Kurulu tarafından yapılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yöneticileri hakkında yargı sürecinin başlatıldığı belirtildi.

BAKANLIK YÖNETİCİLERİ SUÇ İŞLEDİ

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e açıklamada bulunan Eğitim-İş Genel Basın Yayın Sekreteri Şükrü Balun, MEB yöneticilerinin suç işlediklerini ifade etti. Danıştay 8. Dairesi'nin 2018 yılında Öğrenci Andı'nın yürürlükten kaldıran düzenlemeyi iptal ettiğini hatırlatan Balun, "Bakanlığın yetkilileri kararı uygulamadılar ve Andımız'ın okullarda okutulmasının önüne geçtiler. Bakanlık suç işledi" dedi.

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu’nun "Öğrenci Andı"nın kaldırılmasını onaylayan kararının henüz gerekçesinin açıklanmadığını hatırlatan Balun, "Yasal yollarla açıklanan bir karar yok. Gerekçe ise belirtilmedi. Danıştay da bir açıklama yapmadı. Hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz" diye belirtti.

NE OLMUŞTU?

8 Ekim 2013 tarihli ve 28789 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile 27 Ağustos 2003 tarihli Yönetmeliğin Öğrenci Andı’nı düzenleyen 12’nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştı. Bu tarihten itibaren Öğrenci Andı uygulaması son bulmuştu.

Türk Eğitim-Sen ve Eğitim-İş, Milli Eğitim Bakanlığı İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin "Öğrenci Andı" başlıklı 12. maddesini yürürlükten kaldıran düzenlemenin iptali istemiyle Danıştay’a dava açmıştı.

2018 yılında Danıştay 8. Dairesi, oy çokluğuyla aldığı karar neticesinde, Öğrenci Andı uygulamasına son veren 8 Ekim 2013 tarihli Yönetmeliğin 1’nci madde hükmünü iptal etmişti.

MEB ise söz konusu kararın bozulması için temyiz başvurusunda bulunmuştu.