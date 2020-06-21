Eğitim-Sen: Manisa'da koronavirüslü öğrenci sınava girdi, 19 öğrenci karantinaya alındı

21 Haziran 2020 Pazar, 16:16

Eğitim- Sen Manisa Şube Başkanı İsmail Şener, Liselere Geçiş Sınavında (LGS) koronavirüse yakalanan bir öğrencinin önlem alınmadan 20 kişilik sınıfta sınava sokulduğunu, “fenalaştı” denilerek, başka bir odaya götürüldüğünü açıkladı ve bu öğrenciyle aynı sınıfta giren diğer öğrencilerin ise karantinaya alındığını duyurdu.

LGS hakkında yazılı açıklama yapan Şener, Manisa Şehit Ömer Halisdemir Ortaokulu’nda 3 gün önce koronavirüs tanısı konulmuş bir öğrencisinin 20 kişilik salonda sınava alındığını ve “fenalaştı” denilerek, başka bir odaya götürüldüğünü belirtti. Şenel, koronavirüs tanısı konulan öğrenciyle birlikte aynı salonda sınava giren öğrencilerin sınav bitişinde karantinaya alındığını duyurarak, şunları kaydetti:

"VELİLER TEHDİT EDİLDİ"

“Sınav 12.50’de bitiyor ama 15 No’lu derslikte sınava giren 19 öğrenci bırakılmıyor. Veliler telaşla kapı önünde çocuklarını bekliyor. Yarım saat sonra öğrencilerin velileri toplantı salonuna alınıyor ve çocuklarının 14 gün boyunca karantinada kalmaları gerektiği belirtiliyor, velilerin soruları yanıtsız bırakılıyor. Velilerin ‘çocuklarımızı görmek istiyoruz’ talepleri yanıtsız bırakılıyor. Çocuklar ayrı yerde tutuluyor. Nöbetçi Doktor, ‘Ben bilgilendirme yaptım, belge imzalamayacaksanız 3 bin 300 lira ceza ödersiniz’ diye velileri tehdit ediyor.”

Şener, sınav öncesinden sendika olarak uyarı yaptıklarını ancak bunun dikkate alınmadığını belirterek, “Okul önlerinde velilerin yığılması olurken, sınav salonlarında öğrenciler arası mesafe 40 cm standartlarındaydı. Üstelik koronavirüs tanısı konulmuş öğrenciler ile ilgili hassasiyet yeterince gösterilmeyince hem öğrenciler hem de veliler bulaş riskiyle karşı karşıya bırakıldı” dedi.

Şener önümüzdeki hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda benzer olayların yaşanmaması için uyardı.