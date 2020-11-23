Eğitim-Sen üyesi öğretmene, sosyal medya paylaşımlarından ceza

23 Kasım 2020 Pazartesi, 06:00

Öral, “Bunlar benim başıma neden geliyor? Çünkü ben Eğitim-Sen üyesiyim ve muhalif bir insanım” diyor.

Eski Eğitim-Sen İstanbul 5 No’lu Şube yöneticisi, 34 yaşındaki rehberlik öğretmeni Rahmetullah Öral şu an mesleğini yapamıyor. Her şey 1.5 yıl önce, 155 polis İmdat Hattı’na yapılan bir ihbarla başladı.

Arayan kişi; TOKİ Kartal Soğanlık Ortaokulu’nda görev yapan Öral’ın sosyal medya hesaplarında FETÖ, PKK ve YPG hakkında paylaşımlar yaptığını öne sürdü, Öral’ın Gezi direnişine ve FETÖ’nün sohbetlerine katıldığını, profil fotoğrafında ise bir eylemde çekilmiş fotoğrafının olduğunu söyledi.

3 YIL 4 AY CEZA ALDI

Sosyal medya hesabının şifresinin çalındığını ve paylaşımları kendisinin yapmadığını söyleyen Öral’ın söz konusu fotoğrafı ise şube yöneticiliğini yaptığı Eğitim-Sen’in basın açıklamasında çekilmiş bir fotoğrafıydı.

Öral, ihbarın ardından gözaltına alınarak bir gün sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkında terör örgütü propogandası yaptığı iddiasıyla dava açılan Öral, savunmasında “İddianamedeki paylaşımlar bana ait değildir. Ben o paylaşımları ilk defa karakolda gördüm. 2016’da Facebook hesabımı telefondan kaldırdım ve bir daha kullanmadım. 10 yıllık devlet memuruyum. Herhangi bir terör örgütü ile bağlantım yoktur. Hesabımın kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirildiğini düşünüyorum” dedi.

Öral, İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen ilk duruşmasında 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kararının ertesi günü açığa alınan Öral, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı. Görevine dönebilmek için 1 yıldır hakkındaki kararın açıklanmasını bekleyen Öral, “Bütün yetkili mercilere gittim, herkes mahkemeyi beklememi söyledi.

Fakat idari ve adli merciler bir türü karar vermiyor. Bu süreçte eksik maaş alıyorum. Bakmam gereken yaşlı, kronik hastalığı olan bir annem ve yaşlı bir babam var. Çalışamıyorum. Bir iftira söz konusu. Ben işimi geri istiyorum. Ne yapacağımı bilmez bir haldeyim. Bunlar benim başıma neden geliyor? Çünkü ben Eğitim- Sen üyesiyim ve muhalif bir insanım” dedi.