Eğitim yazarı Şahin Aybek, yolsuzluk iddialarını paylaştığı için ölümle tehdit edildi
cumhuriyet.com.tr yazarı, eğitimci Şahin Aybek, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdiği için tehdit edildi. Aybek’in, kendisinin ve ailesinin kişisel bilgileri ifşa edildi, Aybek’e ve eşine yönelik ölüm ve cinsel saldırı tehditlerinde bulunuldu.
Eğitimci-yazar Aybek, Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki yolsuzluk iddialarını gündeme getirdi. Yolsuzluk iddialarına ilişkin paylaşımlarının ardından tehdit edilmeye başlanan Aybek’in ve ailesinin tüm bilgileri, kızının okuğu okulun bilgileri de dahil olmak üzere sosyal medya üzerinden ifşa edildi. Ölümle tehdit edilen Aybek’in eşine de cinsel saldırı tehdidinde bulunuldu. Aybek’e yönelik tehditler arasında “Bir daha vali hakkında iftira yazarsan karını...”, “Düşman sahibi olmanın ne demek olduğunu öğreneceksin. Her iki adımda bir arkana bakacaksın bu saatten sonra”, “İftira attığın zaman en sevdiğini elinden alacağız senin”, “İftira attığın her dakika ecelin olacağız” ve “Bu saatten sonra bedel ödeyecek” gibi tehdit ve küfürler yer aldı.
Aybek’in avukatı, tehdit ve küfürler üzerine mahkemeye başvurdu ancak hesaplar kapanmadı, yalnızca bazı paylaşımlara erişim engeli getirildi. Aybek, tehdit ve hakaretlere yönelik “Atatürk’ün bir öğretmeni, Uğur Mumcu’nun yazdığı gazetede, Cumhuriyet’te yazan biri olarak korkmam. Yolsuzlukları hırsızlıkları, eğitime dair ne kadar olumsuz şey varsa gündeme getirmek benim görevim. Benimle ilgili sıkıntılı bir durum varsa da bu ülkenin hakimleri, savcıları var. Gereği yapılır” değerlendirmesinde bulundu.
Aybek’e yönelik tehdit ve hakaretlerin ardından Aybek’e çok sayıda siyasetçi ve yazar destek çıktı.
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