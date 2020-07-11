Eğlence sektörünün mağduriyeti TBMM gündeminde

11 Temmuz 2020 Cumartesi, 10:40

İçişleri Bakanlığı, “Koronavirüs’’ (Covid-19) kapsamında pavyon, diskotek, bar ve gece kulüplerinin faaliyetlerini 16 Mart Pazartesi günü saat 10.00’dan itibaren geçici süreyle durdurmuş, Mayıs sonunda alınan kararlarla 1 Haziran itibarıyla restoran, kafe gibi işletmeler açılmış fakat bar, birahane ve gece kulüpleri kapsam dışında tutulmuştu. Yapılan bu uygulamanın sektörde çalışan on binlerce kişiyi mağdur ettiğini belirten Alban, “Artık sektörün dayanacak gücü kalmamıştır. Turizm sezonu içinde bulunduğumuz şu günlerde, seçim bölgem olan Muğla ili başta olmak üzere turizm kentlerinde eğlence sektörü, bar ve birahane ruhsatlı mekanların hala kapalı olması, ekonomik anlamda sektöre ağır bir darbe vurmasının yanı sıra bölge esnafımızın, işletmecilerimizin haklı isyanına sebep olmuştur” dedi.

HANGİ GEREKÇEYLE HALA KAPALI?

Pandemi sürecinin gereklerinin yerine getirilip, uygun denetimler ve kontroller yapılarak, ruhsatında yazılı bulunan farklara bakılmaksızın bu işletmelerin bir an önce açılması ve hizmet vermeye başlaması gerektiğine vurgu yapan CHP’li Alban, “gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kontrollü normalleşme sürecine geçilmesine; faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan alkol servisinin olduğu, lokanta ve restoranların faaliyete geçmesine rağmen, neden hala ruhsatındaki tanımlama farkından dolayı eğlence ve turizm sektörünün diğer işletmeleri barlar, birahaneler gibi işletmeler kapalıdır? Bunun gerekçesi nedir?” diye sordu.

Sektördeki emekçilerin aylardır maaş alamadığını, işletmelerin birer birer iflasa doğru sürüklendiğini kaydeden Alban, “bu gidişle sektördeki kriz daha da derinleşerek devam edecektir. Bir an önce bu mekanları açacak genelge İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanmalıdır” dedi.

Alban önergesinde, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yanıtlaması istemiyle şu sorulara yer verdi:

1- Gelinen aşamada virüsün yayılma ve bulaşma hızının azalması, vaka artış hızının düşüşe geçmesi yönünde kaydedilen olumlu gelişmeler doğrultusunda 1 Haziran 2020 tarihi itibariyle kontrollü normalleşme sürecine geçilmesine; faaliyetleri geçici süreliğine durdurulan/kısıtlanan alkol servisinin olduğu, lokanta ve restoranların faaliyete geçmesine rağmen, neden hala ruhsatındaki tanımlama farkından dolayı eğlence ve turizm sektörünün diğer işletmeleri “barlar-birahaneler” vb. gibi işletmeler kapalıdır? Bunun gerekçesi nedir?

2- Lokanta ve restoranlarda, pandemi sürecindeki gerekli denetimler yapılabiliyorsa ve buraların kapalı olması noktasındaki engeller kaldırıldıysa, eğlence sektöründeki diğer işletmelerin denetimli ve kontrollü şekilde açılmasının önündeki engeller nedir? Eğer engel yoksa bu işletmeler neden hala kapalıdır?

3- Bu işletmelerin açılması konusunda bir planlamanız var mıdır? Açmayı düşünüyorsanız hangi tarihte açılacaktır?