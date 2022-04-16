Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü ’böcek’ çıktı

16 Nisan 2022 Cumartesi, 12:08

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyet sınavına katılan bir kişinin üzerinde edi kartı görünümlü 'böcek' bulundu. Yapılan aramalarda ayrıca kulak içi kulaklık, wifi cihazı, mikrofon düzeneği ve gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde meydana gelen olayda, sınav görevlisi sınava giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Şahsı inleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı.

Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. Şüphelinin kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı.

Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.