Ehliyet sınavında üzerinden kredi kartı görünümlü ’böcek’ çıktı
Bursa'da ehliyet sınavına katılan bir kişinin üzerinden kredi kartı görünümlü 'böcek' çıktı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyet sınavına katılan bir kişinin üzerinde edi kartı görünümlü 'böcek' bulundu. Yapılan aramalarda ayrıca kulak içi kulaklık, wifi cihazı, mikrofon düzeneği ve gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi.
Edinilen bilgilere göre, Kemalpaşa Mahallesi'nde bulunan İnegöl Halk Eğitim Merkezi'nde meydana gelen olayda, sınav görevlisi sınava giren H.F. isimli şahsın hal ve hareketlerinden şüphelendi. Şahsı inleyen görevli, üzerine kurulu düzeneği gördü. Durum polis ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli H.F.'nin üzerinde arama yaptı.
Yapılan aramalarda 2 adet kulak içi kulaklık, 1 adet wifi cihazı, 1 adet mikrofon düzeneği, 1 adet gömleğe yerleştirilmiş düğme kamera ele geçirildi. Şüphelinin kulaklarında bulunan ‘böcek’ cımbız yardımıyla çıkartıldı.
Şüpheli hastanedeki işlemlerin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Video Haberler
- 'Asalı büyücü'yle saldırdılar
- Çarşaflı çeteye baskın
- Araçtaki uyuşturucu düzeneği polisi bile şaşırttı
- Cinsel saldırı ve şiddet iddiası: Babasını öldürdü
- Trafikte akılalmaz an! Baltayı çıkardı, üzerine yürüdü
- Polisten 'dilenci' operasyonu
- Polisle alay ettiği görüntüleri paylaşan kişiye gözaltı
- Dünyaca ünlü mağazada yakalandılar
- İstanbul'da korkunç kaza: Otomobil ikiye bölündü
- Sosyal medya üzerinden ulaştılar: Sahte dolar tuzağı
En Çok Okunan Haberler
-
- BİSAM açlık ve yoksulluk sınırı rakamlarını açıkladı
- Bakan Nebati G20 toplantısı için ABD’ye gidecek
- Yurtta şüpheli ölüm
- Karabük'te yağlık ayçiçeği ekilecek
- Bakanlık yanlışlıkla porno film linki paylaştı!
- Isparta'da 1 milyon domates fidesi toprakla buluştu
- Ehliyet sınavında üzerinden 'böcek' çıktı
- Ukraine diplomat: We are working with Turkey
- Adana'da polise silahlı saldırı
- Doğal gaz borusu delindi, paniğe neden oldu