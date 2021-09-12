Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı
Eintracht Frankfurt, Fenerbahçe ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı
Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Eintracht Frankfurt sahasında Stuttgart ile 1-1 berabere kaldı.
UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nun ilk haftasında 16 Eylül Perşembe günü sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Eintracht Frankfurt, Deutsche Bank Park’ta Stuttgart’ı konuk etti.
İlk yarının golsüz berabere tamamlandığı karşılaşmada Eintracht Frankfurt, 79. dakikada Filip Kostic’in golüyle 1-0 öne geçti.
Stuttgart bu gole 88. dakikada Omar Marmoush ile karşılık verdi ve 1-1’lik eşitliği sağladı.
Karşılaşmada kalan bölümünde başka gol olmayınca maç 1-1 berabere sona erdi.
Konuk ekipte 82. dakikada Waldemar Anton kırmızı kart gördü ve Stuttgart kalan bölümde 10 kişi mücadele etti.
Ligde üst üste üçüncü kez berabere kalan Eintracht Frankfurt’un 3 puanı bulunurken Stuttgart puanını 4'e çıkardı.
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