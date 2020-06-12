Ekilmeyen boş tarla kalmayacak

12 Haziran 2020 Cuma, 09:31

Tarımsal kalkınma hamlesi başlattıklarını anlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç belediyeye ait tarıma elverişli 200 dönümlük arazinin tarıma açılacağını müjdeledi. Başkan Kılıç, “Biz bundan sonraki süreçte de belediyemize ait tarlalarımızın tamamını tarım için kullanacağız. Artık boş tarlamız kalmayacak. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan çiftçi vatandaşlarımızın da tarlalarının boş kalmaması için önayak olmaya çalışacağız. İlk etapta üzüm bağımızdan hasat edeceğimiz 20 ton üzüm ve 16 dönüm tarlamızdan elde edeceğimiz tüm mahsulü ihtiyaç sahiplerine dağıtıp, yaralarına merhem olacağız” diyerek üreticinin yanında olduklarını belirtti.

Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç görev sürecinde yaptıklarını değerlendirdi. Hizmetlerinin devam edeceğini belirten Başkan Erhan Kılıç, İzmir’de yıllardır tartışma konusu olan Buca Cezaevi’nin kaldırılmasıyla ilgili görüşlerini bildirdi. Başkan Kılıç, “Cezaevinin taşınması yıllardır tartışılan bir konu ve hep gündeme geldi. Artık, cezaevinin kalması gerekir ve bu şart. Kent estetiği ve ulaşıma verdiği zararın yanı sıra insan haklarına uygun bulmuyorum” dedi. Kaldırılması için herkesle görüştüğünü ve bunun siyasi bir görüş olmadığını dile getiren Kılıç, “Göreve gelir gelmez, siyasi parti ayırmadan çalışma yürüttük. Hizmetin siyaseti olmaz. Elini taşın altına koyan herkesle konuşuruz. AKP milletvekilleriyle görüştük ve onlar da aynı düşüncede” diye konuştu.

BORÇLARI ÖDEDİK

İller Bankası’nın belediye bütçelerinden yapmış olduğu kesintileri değerlendiren Kılıç, “Koltuğa oturduğum zaman belediyenin 380 milyon TL borcu vardı. Biz, belediyenin borcunu 255 milyon TL’ye düşürdük. Yani Buca Belediyesi küçülmedi, borçlanmadı. Tam tersine büyüdü. Beşinci yılın sonunda 400 milyon TL bütçe hedefimiz var. Biz artık mali disiplini sağlamış durumdayız” ifadesini kullandı. Yapımı devam eden ve projelendirilen çalışmalarla ilgili bilgi paylaşan Başkan Erhan Kılıç, “Buca metrosu yürüyor, şu an hiçbir bir sorun yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi ile son derece başarılı bir süreç yürütüyoruz. İlçe için bir tarih müzesi yapmak için kolları sıvadık. En önemlilerinden biri isi 250 kişilik kreş. Yakın zamanda başlıyoruz. Ayrıca Pırlanta Merkezi’nde günde 3 saat kalan çocukların da gün boyu kalması için kreş sistemine geçireceğiz. Yani 3 saat değil de, kreş gibi gün boyu orada kalıp eğitim görecekler” dedi.

ÜRETİCİYE TARIM RAZİLERİNİ AÇTIK

Tarımsal kalkınma hamlesi başlattıklarını anlatan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç belediyeye ait tarıma elverişli 200 dönümlük arazinin tarıma açılacağını müjdeledi. Başkan Kılıç, “Biz bundan sonraki süreçte de belediyemize ait tarlalarımızın tamamını tarım için kullanacağız. Artık boş tarlamız kalmayacak. Aynı zamanda bu bölgede yaşayan çiftçi vatandaşlarımızın da tarlalarının boş kalmaması için önayak olmaya çalışacağız. İlk etapta üzüm bağımızdan hasat edeceğimiz 20 ton üzüm ve 16 dönüm tarlamızdan elde edeceğimiz tüm mahsulü ihtiyaç sahiplerine dağıtıp, yaralarına merhem olacağız” diyerek üreticinin yanında olduklarını belirtti.