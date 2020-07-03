Ekmek arası ıspanağı reddetmişti, İBB sahip çıktı
İstanbul Bakırköy’de çalıştığı metro şantiyesinde öğle yemeği olarak dağıtılan ekmek arası ıspanağa karşı çıktığı için işten çıkartılan Bedirhan Aslan’a, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) sahip çıktı. Uzun süre işsiz kalan Aslan, CHP İstanbul milletvekili Avukat Turan Aydoğan’ın girişimiyle İBB’ye bağlı bir firmada güvenlik görevlisi olarak işe alındı.
“Beni bu virüs değil, beni sizin düzeniniz öldürür” sözleriyle gündeme gelen ve o günden beri işsiz olduğunu duyuran TIR şoförü Malik Baran Yılmaz’ın ardından İstanbul Bakırköy’de Bayburt Grup’un yüklenici olduğu metro inşaatında çalışan ve yemek olarak ekmek arası ıspanak dağıtıldığını duyuran işçi Bedirhan Aslan da işsiz kaldığını söylemiş ve yardım istemişti.
Bakırköy meydan metro şantiyesinde çalışan işçilere pandemi sürecinde öğlen yemeği olarak ekmek arası ıspanak gönderilmiş, yemeği kabul etmeyen işçilerden Bedirhan Aslan bunu sosyal medya hesabından paylaşınca işten çıkartılmıştı. Aslan, “Sabah 8, akşam 7 çalışıyoruz o zor koşullar altında ben de bunu sosyal medyada paylaştım hakkımızı aradım. Bunu gündeme getirdiğim için de şirket benim çıkışımı verdi. Yol ücreti vermediler maaşı bekle dediler ve aynı gün şantiyeye terk et dediler” diyerek yaşadıklarını anlatmıştı. Uzun süre işssiz kaldığın söyleyen Aslan, “Şimdi Mardin’de ailemle beraberim. 6 kişilik bir aileyiz ve ailede çalışan hiç kimse yok. Evimiz kira, herhangi bir gelirimiz yok. Yardıma ihtiyacımız var. Hem benim hem ailemin bu mağduriyetliğin duyulmasını istiyorum. Mardin’de olduğumuz için iş imkanları çok kısıtlı. Sesimizin duyulmasını istiyorum” diyerek yardım istemişti.
İŞ BULDU
Aslan, dün sosyal medya hesabından “MÜJDEM VAR SİZE” diyerek paylaştığı mesajında iş bulduğunu açıkladı. Aslan, “Chp milletvekili sayın @AvTuranAydogan girişimiyle @istanbulbld bağlı bir firmada güvenlik görevlisi olarak işe alındım bu destek ve katkılarından dolayı kendilerine teşekkürlerimi ve şükranlarımı arz ediyorum. Burda bana destek çıkan sesimi duyurmaya çalışan bütün gazeteci muhabir güzel insanlarada sonsuz sevgilerimi saygılarımı arz ediyorum iyiki varsınız teşekkür ederim sizlere” ifadelerini kullandı.
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