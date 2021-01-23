Ekmek dağıtımı sürecek

23 Ocak 2021 Cumartesi, 03:00

Bakanlık, dün genelgenin İBB’nin ekmek dağıtımına yönelik olmadığını açıkladı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Yazılan yazı, başka türlü bir uygulama olarak sahaya yansısaydı bile biz, ekmek satışımıza devam edecektik. Hazırlığımız o yöndeydi” dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı genelgesini Cumhuriyet’e değerlendiren Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama, “Geri adım attılar. İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi de geri adım atmalılar. Yoksula veremedikleri ekmeğe engel olmasınlar” dedi. Kâr amacı güden bir kurum olmadıklarını belirten Nama, “Bakanlığın genelgesi İstanbullu hemşerilerimizi tedirgin ederken bizleri de huzursuz etti. Bakanlık geri adımı atmasaydı da çalışmalarımıza devam edecektik. Gerekirse ellerimizle o hanelere ekmeği iletiriz. Bizim derdimiz yoksulun evine ekmek götürmesi ve sosyal belediyecilik yapmak. Kendilerinin veremediğini başkasının vermesini istemiyorlar” dedi.

‘HAREKETE DÖNÜŞTÜ’

İBB Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Yavuz Saltık da bu zamana kadar yaklaşık 450 bin ekmeğin ihtiyaç sahibine dağıtıldığını, bundan kimsenin rahatsız olmaması gerektiğini söyledi. Saltık, “Halk Ekmek Dayanışması”na yurttaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek “Sorumluluk sahibi bir vatandaşımızın, bir mobil halk ekmek büfesinden tüm ekmekleri satın alarak ihtiyaç sahiplerine dağıtmak üzere harekete geçmesi, İstanbul’da doğal bir dayanışma hareketi başlattı. Süreç çok heyecanlandıran bir harekete dönüştü. İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza halk ekmek ulaştırmak isteyen İstanbullular Alo 153’ü arayarak bilgi alıyor ve ardından Halk Ekmek ile iletişime geçiyorlar. Dayanışma kapsamında mobil araçlardan 200 bin, online olarak 250 bine yakın ekmek ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere hayırseverlerce satın alındı” dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu, “Kararın ilk intibaı hepimizi çok üzmüştür. Tarım Bakanlığı’nın bu süreci ifade etmediğini açıklaması, sorunu şimdilik çözmüştür. Ama ekmek davası, yoksullukla mücadele konusunda hiçbir engel tanımayacağımızı da tüm İstanbul halkına duyuralım” ifadelerini kullandı.

‘ÖYLE BİR GENELGEMİZ YOK’

Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyelere ait araçlarla ve belediyelerin kendi büfelerinde ekmek satışını yasaklayan bir genelgesinin olmadığını bildirdi. Bakanlık, bildirimin, “ekmek, ekmek çeşitleri ve ekşi hamur ekmeklerinin tekniğine uygun, hijyenik şekilde üretim, muhafaza, taşıma ve pazarlanmasına yönelik özelliklerin belirlenmesi” amacıyla yayımlandığını açıkladı.