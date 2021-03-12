Ekonomi Reform Paketi'nde neler var? Kimler vergi muafiyeti başvurusu yapabilir

12 Mart 2021 Cuma, 17:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi Reform Paketi'ni açıkladı. Açıklanan ekonomi reform paketinde vergi muafiyeti de bulunuyor. Erdoğan, "Reform paketimizde dar gelirli 850 bin küçük esnafımıza yönelik bir vergi muafiyeti de yer alıyor" diye konuştu.

Peki vergi muafiyetinden kimler yararlanabiliyor?

VERGİ MUAFİYETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde yaptığı açıklamalarda gelir vergisi muafiyeti seçeneğinden kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, çay ocağı işletmecisi gibi yaklaşık 850 bin esnafın yararlanabileceğini söyledi.



Erdoğan, "Esnaf kardeşlerime müjde vermek istiyorum. Salgında esnafımızın ne gibi zorluklarla mücadele ettiğini biliyoruz. Reformda dar gelirli küçük esnafımıza yönelik vergi muafiyeti de yer alıyor. Kuaför, tesisatçı, tuhafiyeci, çay ocağı işletmecisi gibi yaklaşık 850 bin esnafımızı gelir vergisinden muaf tutuyor ve beyan yükümlülüklerini de kaldırıyoruz" ifadelerini kullandı.







VERGİ MUAFİYETİ NEDİR?

Vergi muafiyeti, aslen vergi kanunlarına göre vergi ödemekle yükümlü olan kişi ya da kişi gruplarının aynı ya da farklı vergi kanunlarıyla vergi dışında bırakılması işlemidir.

GELİR VERGİSİ NEDİR?

Gelir vergisi, gelir üzerinden verilen bir vergidir. Gerçek kişilerin gelirleri gelir vergisine tâbidir. Gelir bir gerçek kişinin bir takvim yılı içinde elde ettiği kazanç ve iratların safi tutarıdır. Gelir vergisi dolaysız bir vergi olup kişilerin özel durumunu dikkate almakta ve genellikle artan oranlı vergi tarifesini içermektedir.