Ekonomik dalgadan daha fazla etkilendik

27 Ağustos 2020 Perşembe, 06:00

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), faktoring, finansal kiralama (leasing) ve finansman şirketlerinin 2020 yılı ilk 6 aylık konsolide verilerini açıkladı. Buna göre, haziran sonu itibarıyla bu üç sektörün aktif toplamı 125 milyar TL, özkaynak büyüklüğü 25 milyar TL ve müşteri sayısı 3 milyon kişi oldu.

2019 sonunda ise aktif toplam 122.7 milyar TL, özkaynak büyüklüğü 23.7 milyar TL ve müşteri sayısı 3.5 milyon kişiydi. İlk 6 aylık faaliyetleri hakkında değerlendirme yapan ve “Sektörlerimiz salgının da etkisiyle yaşanan ekonomik dalgalanmalardan geçtiğimiz yıllara kıyasla daha fazla etkilendi” diyen FKB Yönetim Kurulu Başkanı Başkanı Aynur Eke, şöyle devam etti: “Bu zorlu dönemde herkese görev düşüyor. Bu yaklaşımla özellikle KOBİ’lere sunduğumuz finansman kaynağını artırmak adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. KOBİ’lere sağladığımız destek ile ticaretin çarkları dönmeye devam ediyor. Reel sektöre daha faydalı olmak adına sektörlerimizle birlikte sık sık istişarelerde bulunuyoruz.”

YENİ YASA İSTEDİ

Salgın dönemi ve sonrasında açıklanan ekonomik paketlerin normalleşme döneminde birçok KOBİ’yi sevindirdiğini de ifade eden Eke, yılın ilk yarısında pandemi nedeniyle dengelenme sürecinin sekteye uğradığını, ikinci çeyrekte ise toparlanma olduğunu söyledi. Eke, “Yılın ikinci yarısında ise beklediğimiz yasal düzenlemelerle sektörlerimizin ivme kazanacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye’nin her yıl büyümesine devam etmek durumunda olduğunu vurgulayan ve banka dışı finans kesiminin de bu büyümeyi desteklemek adına var gücüyle çalıştığını anlatan Eke, bankaların üzerindeki fonlama sorumluluğunu paylaşarak, reel sektöre sağladıkları desteği büyütmek istediklerini de tekrarladı. Güncel konularla ilgili değerlendirmeler de yapan Eke, bulunan doğalgaz rezervinin cari açığın azaltılmasına doğrudan bir etkisi olacağını belirtti. Giresun’da yaşanan afetle ilgili de konuşan Eke, FKB olarak bölgedeki bankacılık dışı finans müşterilerine kolaylık sağlanması için üyelerine bir tavsiye kararı yolladıkları bilgisini verdi.

ÖZEL FİNANS SİSTEMİ

Eke, ayrıca FKB olarak bu yılki en büyük önceliklerinden birinin “Ticaret Zinciri Finansmanı”nı KOBİ’lerin aktif şekilde kullanması olduğunu kaydederek bu platformu Türkiye’nin geleceği adına atılmış en önemli dijital sistemlerden biri olarak gördüklerini söyledi.