Ekonomik güven endeksi şubatta geriledi

25 Şubat 2021 Perşembe, 10:12

Ekonomik güven endeksi, şubat ayında yüzde 0,5 oranında azalarak 95,8 değerine düştü. Ekonomik güven endeksindeki düşüş, reel kesim (imalat sanayi), hizmet ve inşaat sektörü güven endekslerindeki düşüşlerden kaynaklandı.

Endeks, yılın ilk ayında yüzde 1,2 artışla 96,2 seviyesine yükselmişti. Ekonomik Güven Endeksi, pandemi nedeniyle nisan ayında tüm zamanların en düşük seviyesi olan 51,3'e düşmüştü. Endeks, son 10 ayın 8'inde yükseliş kaydederken pandemi öncesindeki seviyelerine dönmüş durumda.

Reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre Şubat ayında yüzde 0,3 oranında azalarak 108,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,4 oranında azalarak 100,4 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 83,1 değerini aldı. Tüketici güven endeksi yüzde 1,5 oranında artarak 84,5 değerini, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,4 oranında artarak 108,9 değerini aldı.