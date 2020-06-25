Ekonomik küçülme ve Türk Lirası’ndaki değer kaybı kredi piyasasını olumsuz etkileyecek

25 Haziran 2020 Perşembe, 06:00

Kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings Türki bankacılık sektöründeki sorunlu kredilerin 2021’e kadar yüzde 20’yi aşacağını tahmin etti. Sebep olarak ekonomik küçülme ve TL’deki değer kaybı gösterildi. S&P sektörde takipteki alacak (NPL) oranının son verilere göre yüzde 4.6 ile görece düşük düzeyde olmasına rağmen Türkiye’deki bankaların, diğer gelişmekte olan ülkelere kıyasla yüksek şirket borçları gibi baskı yaratan unsurlar ile karşı karşıya olduğunu belirtti.

Açıklamada, “Kredi Garanti Fonu ve son dönemde kamu bankaları üzerinden hızla kredi verilmesine ek olarak dövizle borçlanma oranının çok yüksek olması gibi spesifik nedenler riskleri artırıyor” denirken, döviz kredilerinin toplama oranının yüzde 37’ye yakın olduğu ifade edildi.

BAĞIMSIZLIK UYARISI

Açıklamada “2021 yılına kadar NPL’lerin yüzde 11-12’ye yükselmesini, Eylül 2019’da yüzde 10 olan sorunlu kredilerin (NPL ve yeniden yapılandırılan krediler) yüzde 20’yi aşmasını bekliyoruz” ifadesi yer aldı. S&P ayrıca, Türkiye’de kuvvetler ayrılığı ilkesinin zayıf durumda olduğunu ve bu nedenle TCMB ve BDDK’nin aldığı kararların kalitesi ve bağımsızlığına yönelik soru işaretleri oluştuğunu ifade etti.

‘TÜRKİYE ENDEKSTEN ÇIKARILABİLİR’

En büyük endeks sağlayıcısı MSCI, hisse senetleri piyasasına kurumsal yatırımcı erişiminin daha da zorlaşması durumunda Türkiye’nin gelişmekte olan ülkeler endeksinden çıkarılabileceği, bir alt endekse düşürülebileceği uyarısında bulundu. Dünya çapında endeks izleyen fonların büyük bölümü MSC’ye bakarak portföylerini belirliyor. Bir ülkenin endeksten çıkarılması veya endeks içindeki ağırlığının azaltılması yatırımcıların çıkmasına neden olabiliyor.

‘DÜNYA EKONOMİSİ YÜZDE 4.9 KÜÇÜLÜR’

IMF, nisan ayında bu yıl için yüzde 3 açıkladığı küresel ekonomide küçülme tahminini, Covid-19 etkilerinin beklenenden daha olumsuz olduğu gerekçesiyle yüzde 4.9’a yükseltti. Türkiye tahmini (%5 küçülme) değiştirilmedi.