"Ekonomik sebeplerle intihar edilir mi ya" diyen AKP'li başkana yanıt
"En zavallı insan intihar eder mi ya! O zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerek" diyen AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Sabahtan beri kahvaltı yapmadım. Aç açına çalışıyorum. Eşime iş verin. Kendimi intihar edeceğim" tepkisiyle karşılaştı.
AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, geçtiğimiz aylarda meclis toplantısı sırasında “En fakir insan, en zavallı insan intihar eder mi ya! O zaman memleketin yarısının intihar etmesi gerek. Yani fakirlik, borçlu olmak intiharın sebebi midir” şeklindeki sözleriyle gündeme gelmişti.
O belediye başkanı, bir mahalle toplantısı sırasında iş isteyen, aylık bin lira için saatlerce çalışmak zorunda olduğunu söyleyen ve “Sabahtan beri kahvaltı yapmadım. Aç açına çalışıyorum. Eşime iş verin. Kendimi intihar edeceğim, dayanamıyorum artık” diyen bir kadının isyanıyla karşılaştı.
AKP’li Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mithatpaşa Mahallesi’nde mahalle sakinleriyle bir araya geldi.
"BAŞKANIM KAHVALTI YAPMAMIŞIM"
Mahallenin sorunlarının konuşulduğu toplantıyı izleyen bir kadın söz alarak içinde bulunduğu yoksulluğa isyan etti. Güvencesiz olarak, gündelik işlerde çalıştığı öğrenilen kadın AKP’li Başkan Gültak’a şöyle seslendi: Başkanım ben engelli eşime iş istiyorum. Ben ne yapacağımı şaşırıyorum. Ben bu halimle geliyorum, bin liraya çalışıyorum. Yetiştiremiyorum. Benim çocuğum hasta, eşim engelli. Allah rızası için eşime iş verin. Oy zamanı geldiği zaman başkanım yanlış anlamayın oy topluyorlar. Ama eşime bir iş verin Allah rızası için. Ben şu anda daha bak kahvaltı yapmamışım başkanım kahvaltı yapmamışım.
"KENDİMİ İNTİHAR EDECEĞİM ARTIK"
Çalışıyorum, it gibi çalışıyorum bir bin lira için. Çocuğuma kursağına ekmek götüreyim diye. Oy zamanı geldiği zaman kapı kapı geziyorlar, oy verin diye konuşuyorsunuz. Eşime iş istiyorum artık. Sabahtan beri ilçeyi temizliyorum aç açına. İş istiyorum sözleşmeli iş verin artık. Yani iş verdiniz verdiniz. Kendimi intihar edeceğim artık, yeter artık. Dayanamıyorum artık.”
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