Veyis Ateş verdiği sözü tutmadı! SBK'den 10 milyon Avro istediği iddiası

13 Temmuz 2021 Salı, 11:46

Habertürk TV'ten istifa eden Veyis Ateş; Halk TV'de, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in videosunda dile getirdiği Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkileri ve ses kayıtları ile ilgili gazeteci İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlamıştı. Ateş, hakkındaki iddialarla ilgili suç duyurusunda bulunacağını söylemişti.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

"Pazartesi günü birkaç yıldır ne kazanmışım ne kaybetmişim hepsi için suç duyurusunda bulunacağım" diyen Ateş, "Sağlık Bakanlığı'nda ya da hangi bakanlığa, hangi ihaleye müdahale etmişim? Pazartesi günü de bir suç duyurusunda bulunmaya hazırım" demişti.

Ancak Ateş'in iddialı sözlerine karşın adım attığına ilişkin henüz hiçbir açıklaması bulunmuyor. Ateş'in Pazartesi'yi işaret ettiği 18 Haziran'dan bu yana dört Pazartesi geçti.