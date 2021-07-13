Sedat Peker’in 'kayıp silahlar' iddiasının ardından dönemin AKP il başkanından çağrı

13 Temmuz 2021 Salı, 10:48

Sedat Peker, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun devlet envanterine kayıtlı olmayan silahları sivillere ve AKP gençlik kollarından Osman Tomakin'e teslim ettiğini öne sürmüştü.

TELE 1'e açıklamalarda bulunan AKP eski İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 'kayıp silahlar' ile ilgili kendisinin bilgisi olmadığını, savcıların konuyu araştırması gerektiğini belirterek eğer böyle bir olay gerçekleşmişse dönemin gençlik kolları başkanının “bu işi Berat (Albayrak) Bey’in haberi olmadan asla yapamayacağını” söyledi.

"SİLAH DAĞITTIĞINIZ MI?"

'Silah dağıttığınız mı?' sorusuna yanıt veren Temurci, ''Böyle bir şeye onay verecek merci, Süleyman Soylu değildir. Kaldı ki Süleyman Soylu'nun icraatlarının de masaya yatırılması gerekir. Eğer Süleyman Soylu bu kadar cesaretle hareket eden biri ise TRT spikeri 00.13'de malum bildiriyi okumuştu. Peki sayın Soylu TRT'ye o bildiriden sonra gitti. Yani cumhurbaşkanımız face time ile CNN'e bağlandıktan sonra gitti.

Zihnimdeki soru şudur: Cumhurbaşkanı face timeden bağlanıp halkı sokağa çağırmasa, Süleyman Soylu TRT'ye gidecek miydi?'' ifadelerini kullandı.

"SAVCILAR ARAŞTIRMAK ZORUNDA"

Selim Temurci, Peker'in iddialarına ilişkin, ''Savcılarımıza sesleniyorum. Suça yönelik bir bulgu varsa savcılar araştırmak zorunda. Lütfen Türkiye Cumhuriyeti'nin savcılarının en azından şehitlerimize ve gazilerime hürmeten şu kalaşnikof meselesi ile ilgili araştırmanızı yapın, bana bir şey soracaksanız buradayım. Çünkü kandırıldığımı hissediyorum'' diye konuştu.

"BU İŞİ BERAT BEYİN HABERİ OLMADAN ASLA YAPAMAZ"

“Bütün Türkiye’yi ayağa kaldırmıştık" diyen Temurci, şu ifadeleri kullandı: Eğer biz bunları yaparken birileri darbe öncesi darbe sonrası bu milleti birbirine kırdırmak için inanım gözlerim doluyor silah dağıtmışsa bu millete bu alçaklığı bizim ortaya çıkarmamız lazım. Savcılarımıza Allah için yalvarıyorum görevinizi yerine getirin. Berat Albayrak’a yakın olduğunu düşündüğüm il gençlik kolları başkanımız, bu işi Berat beyin haberi olmadan asla yapamaz.