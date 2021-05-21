Ekonominin lokomotifi! Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksi verilerini açıkladı
Merkez Bankası (TCMB), Mart 2021 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıkladı.
Konut Fiyat Endeksi (KFE) martta aylık yüzde 2,4, yıllık yüzde 32 artışla 165,5 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan KFE (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 2,4 artarak 165,5 seviyesinde gerçekleşti.
Konut Fiyat Endeksi, 2020'nin aynı ayına göre yüzde 32, aynı dönemde reel olarak ise yüzde 13,6 artış kaydetti.
ÜÇ BÜYÜK İLİN KONUT FİYAT ENDEKSLERİ
Üç büyük ilin konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 2,1, yüzde 2,2 ve yüzde 2,4 arttı. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 28,9, yüzde 30,3 ve yüzde 33,9 yükseldi.
Video Haberler
- İki çocuk annesine eski eşi kurşun yağdırdı
- İzmir’i fırtına vurdu: 26 tekne battı
- Kaldırımda sebze satan kadınlar arasında yer kavgası
- Film senaryolarını aratmayan hırsız-polis kovalamacası
- Mide bulandıran görüntüler! Sosyal medyadan paylaştı
- Yuvasını traktör tarafından yıkılmasını böyle engelledi
- Marmaray'da tekme tokat kavga anı kamerada
- Ronaldo’dan skandal Türkçe küfür!
- Fenomenlerinin güldüren 'koronavirüs' diyaloğu
- Akşener'den İkizdere'ye destek ziyareti
En Çok Okunan Haberler
- AÇIKLAMA
- Hadi Özışık'tan yeni 'Sedat Peker' açıklaması
- Soylu'nun inkar ettiği kararın belgesi ortaya çıktı
- Süleyman Özışık görevinden ayrıldığını duyurdu
- İkizdere'de Akşener'e yönelik provokasyonun perde arkası
- Olası Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a kötü haber!
- Cumhur İttifakı Soylu’ya arka çıkıyor
- Peker Erdoğan'ı da bitirir
- Kripto para piyasaları alt üst! Yeniden 40 bin dolar
- Fahrettin Koca tarih verdi: Önümüzü görebileceğiz