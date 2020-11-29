Ekonomist Atilla Yeşilada: Gerçek rakamlar açıklansın

29 Kasım 2020 Pazar, 13:20

YURTTAŞ TÜİK'E GÜVENMİYOR



Ekonomist Atilla Yeşilada yurttaşın neden dolar yatırımı yaptığını anlattı. Yeşilada, “TÜİK büyük bir şeffaflıkla enflasyonu nasıl hesapladığını açıklamalı, veri tabanını ekonomistlere açmalı. Doğru enflasyon rakamı açıklanır, üzerine yüzde 3 faiz verilirse vatandaş dolarını bozdurur” dedi.

Sözcü'den Özlem Ermiş Beyhan'ın sorularını cevaplayan Yeşilada, "Açıklanan rakamların hiçbir önemi yok, insanlar onlara güvenmiyorlarsa. Ve güvenmiyorlar… Bunu anketler gösterdi. Bu yanlış bir düşünce de olabilir ama bunu ortadan kaldırmak o kadar kolay ki. TÜİK her ay çıkar, detayları ile enflasyonu nasıl hesapladığını anlatır. Enflasyon bir hesaplamadır, verilerini bir veritabanına koyarsınız, isteyen ekonomistler girer aynı hesabı yapar, aynı sonucu alabiliyor mu bakar. Zaten birkaç ekonomist baksa ve “Doğru, biz yanılmışız” dese sorun bitecek" dedi.

DOLARİZASYON NASIL SONA ERER?

Yeşilada sözlerine şöyle devam etti, "Herkesin enflasyonu değişiktir. Ama güvenilir bir otorite ortalama enflasyon şudur dediğinde insanlar yatırım kararlarını buna göre alırlar. Birisi beni enflasyonun yüzde 15 olduğuna ikna ederse ben paramı hangi şartlarda TL mevduatta tutarım; bana bunun üzerinde bir faiz verirse… Bu, MB hesaplarına göre yüzde 3'tür. Yani halka enflasyonun yüzde 15 olduğuna inandırırsak, yüzde 18 faiz verildiğinde dolarizasyon sona erer. Şu anda 280 milyar dolara kadar döviz mevduatı var. Bunun 50 milyar doları TL'ye çevrilse bunu iki yararı olur. Bir: TL mevduatı artacağı için kredi faizleri düşer. İki: Bu para Merkez Bankası'na repo edilir ve MB rezervleri artar" değerlendirmesinde bulundu.











